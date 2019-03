Mes Stéphanie Beauchamp, Etienne Gabrysz-Forget et Alice Bourgault-Roy.

Mesetont rejoint Robinson Sheppard Shapiro (RSS).Me Beauchamp s'est tout récemment jointe à l'équipe de droit des assurances. Elle représente régulièrement des compagnies d'assurances en subrogation et en défense et plaide régulièrement devant les tribunaux du Québec.Après avoir obtenu son bac à l'Université de Montréal, Me Beauchamp a passé son Barreau en 2011.Me Bourgault-Roy quant à elle détient un premier bac obtenu à l'Université d'Ottawa en droit, développement international et mondialisation. Elle a également un bac en droit de l'Université de Montréal.Pendant plus de deux ans, elle a été recherchiste en droit criminel pour MeElle a ensuite travaillé au cabinet Chantal d'Amour Fortier pendant environ deux ans. En août 2017, elle saute le pas de la pratique privée à l'entreprise et intègre la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec avant de rejoindre RSS tout récemment.Enfin, Me Etienne Gabrysz-Forget intègre le groupe de droit du travail et de l'emploi.Ce Barreau 2017 diplômée de l'Université de Montréal en droit et en économie et politique, a effectué son stage chez Jeansonne, un petit cabinet montréalais connu pour sa pratique en litige civil et commercial.Il a ensuite pratiqué en Abitibi au sein du cabinet Cain Lamarre avant de revenir dans la région de Montréal, au sein du cabinet Trivium dans lequel il n'a exercé que quatre mois.Au cours de sa carrière, Me Gabrysz-Forget a également travaillé au Sénat, comme adjoint législatif, adjoint de recherche puis conseiller aux affaires parlementaires pour la sénatriceSes études l'ont également amené à suivre des cours en Chine et en France.