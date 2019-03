Alexandre Bissonnette, meurtrier de la grande mosquée de Québec.

La Cour d'appel du Québec n'entendra pas la cause d'avant 2020.Les avocats des deux clans ont annoncé qu'ils auront besoin de temps pour analyser la décision du juge et préparer leurs arguments.En février, le juge Huot a imposé à Bissonnette une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans.Autant les avocats de la défense que de la poursuite ont porté la cause en appel.La Cour d'appel leur a permis de déposer leur mémoire à l'automne et prévoit entendre la cause en janvier ou février 2020.La juge coordonnatrice,, annoncera la date d'audience d'ici deux semaines.Les avocats de Bissonnette estiment que la peine est trop sévère, la qualifiant d'« illégale, manifestement déraisonnable et non indiquée ».De leur côté, les procureurs de la Poursuite considèrent que le juge Huot n'a pas été assez sévère et ils réclament maintenant 50 ans de détention ferme.La constitutionnalité d'une disposition du Code criminel qui permet d'additionner 25 ans de prison ferme, par meurtre, est au cœur du débat.Bissonnette a tué six fidèles, le 29 janvier 2017.