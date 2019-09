Les pratiques de détention en isolement cellulaire du gouvernement fédéral coûtent cher. Source : Radio-Canada.

Le gouvernement fédéral devra verser une somme préliminaire de 20 millions de dollars à des milliers de détenus placés en isolement cellulaire durant de longues périodes pour avoir porté atteinte à leurs droits, a annoncé jeudi un juge de la Cour supérieure.Cette décision, qui ne s'accompagne pas d'un procès complet, est la dernière d'une série de décisions similaires prises à travers le Canada contre le gouvernement dans des affaires se trouvant à différentes étapes du processus d'appel.« Le Service correctionnel du Canada a procédé à l'isolement cellulaire de manière à causer un préjudice inutile aux détenus », a déclaré le jugedans sa décision. Les membres du recours collectif ont subi un préjudice en raison d'une défaillance systémique.L'isolement cellulaire implique l'isolement des détenus pour des raisons de sécurité lorsque les autorités estiment qu'il n'y a pas d'alternative raisonnable. Les prisonniers passent jusqu'à 22 heures dans de petites cellules sans aucun contact humain ou programme significatif.Les détracteurs soutiennent notamment que cette pratique peut causer de graves dommages psychologiques et constituer une peine cruelle et inusitée, des faits que le juge Paul Perell et d'autres tribunaux ont acceptés.« De nombreuses cellules d'isolement ou disciplinaires sont très mal entretenues. Elles sont sales et insalubres », a déclaré le juge Paul Perell, qui a noté que la cour de récréation de ces détenus dans l'établissement d'Edmonton ressemblait à un chenil de chiens.Le représentant des plaignants dans cette affaire,, a lancé l'action collective en mars 2017. Julian Reddock, qui a témoigné avoir passé parfois des jours sans sortir de sa cellule, a déclaré avoir ingurgité des médicaments contre l'anxiété.« Tout ce que je voulais, c'était de m'évanouir le plus longtemps possible, encore et encore. (...) Je ne pensais qu'à ça pour faire face au désespoir de ne pas savoir s'ils me laisseraient sortir. »Un autre témoin,, a déclaré avoir été séparé pendant plus de 15 jours à plus d'une douzaine de reprises. Un isolement qui a duré presque deux ans.L’affaire, dont le recours collectif a été certifié l’an dernier, regroupe près de 9000 détenus placés en isolement après le 3 mars 2011 pendant plus de 15 jours de suite.Dans sa décision, qui compte plus de 100 pages et repose en partie sur 22 500 pages de preuves, M. Perell a conclu que le gouvernement n'avait aucune raison de gérer le système de cette manière, un point souligné dans une récente législation supprimant l'isolement cellulaire.« Même si une certaine forme d'isolement était nécessaire pour assurer la sécurité du centre de détention et de sa population, il n'y a jamais eu d'explication et par conséquent aucune justification pour priver un détenu d'un contact humain significatif », a déclaré le juge Perell.« Cette forme d'isolement n'a pas de lien rationnel avec la sécurité des établissements pénitenciers. »Paul Perell a constaté que l'absence de supervision indépendante et les placements prolongés ont violé les droits des détenus, car ils peuvent avoir causé un large éventail de conséquences graves, allant de l'anxiété et des hallucinations aux délires, aux attaques de panique et à la psychose.« Un détenu placé en isolement préventif est traité de manière cruelle et inhabituelle dès que le placement dure plus de 15 jours », a-t-il déclaré.Le montant de 20 millions de dollars alloué à la défense du droit et à titre de dissuasion comprend une indemnité d'environ 9 millions de dollars — 500 dollars pour chaque isolement d'une durée supérieure à 15 jours.L'argent doit être partagé équitablement entre les membres du recours collectif, qui peuvent toujours réclamer des dommages punitifs et autres dommages après avoir prouvé leur préjudice individuel, a déclaré le juge Perell, qui a refusé d'accorder des dommages-intérêts punitifs.Le juge a déclaré qu'il avait décidé d'aller de l'avant avec l'affaire et de rendre son jugement compte tenu de l'éventail d'autres affaires portées devant les tribunaux.« Étant donné que ma décision dans (cette) affaire sera portée en appel par l'une ou l'autre des parties ou par les deux, j'ai jugé qu'il était préférable de statuer rapidement sur l'affaire Reddock afin que les appels de ces affaires interconnectées, avec leurs empreintes très similaires et factuelles, puissent, si possible, être entendus ensemble », a-t-il déclaré.