Me Kim Rivard passe de l’AQTIS au Cabinet RH. Photos : LinkedIn de Kim Rivard

Mequitte son poste de directrice des relations de travail pour l’AQTIS afin de joindre au Cabinet RH à titre d’avocate principale et médiatrice.« J’avais envie de renouer avec ma passion pour la prévention et le règlement des différends. Je souhaite définitivement m'investir dans cette pratique au quotidien », explique-t-elle au bout du fil avec Droit-inc.La Barreau 2003 explique qu’elle souhaitait travailler avec la fondatrice du Cabinet RH, Me Audrey Murray. « C'est une femme très intelligente, vive et engagée. J'avais beaucoup de respect envers elle et j'avais envie de me joindre à cette équipe. »Me Rivard estime que c’est dans le domaine de la prévention et du règlement de différends qu’elle se sent le plus utile sur le plan professionnel. « Être en complémentarité avec la justice traditionnelle et toute la notion de justice participative me motive énormément dans ma pratique. »Elle garde une bonne impression de son passage à l’AQTIS qui s’est étendu sur une période de deux ans. Elle en retient une perspective nouvelle sur la façon de mener sa pratique, en vivant les choses de l’intérieur en tant que gestionnaire d’équipe et en tant que négociatrice d’une entente collective.Me Rivard estime que cette vue « de l’interne » l’aidera dorénavant à conseiller ses clients corporatifs au Cabinet RH.