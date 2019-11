Me Jeremy Perron. Photo : Site Web de Stikeman Elliott

Après avoir occupé un poste de conseiller juridique chez Mercer, Mefait son retour comme avocat au sein du groupe de l’emploi et du travail de Stikeman Elliott.Au sein du cabinet, il conseillera les entreprises sur tous les aspects reliés au droit du travail et de l’emploi, notamment en matière de normes du travail, d’avantages sociaux, de politiques en matière d’emploi et de santé et sécurité au travail.Son emploi l’amènera également à prodiguer des conseils à ses clients en régimes de retraite et avantages sociaux.Ancien de l’Université de Montréal, Me Perron a obtenu son Barreau en 2016, à la suite d’un stage effectué chez Lavery.Il a passé un an au sein de ce cabinet, avant de se joindre à l’équipe de BCF. Encore une fois, il n’y est demeuré que pendant près d’une année.Avant de se lancer dans le monde du droit, Me Perron a obtenu un certificat en mandarin à la Dalian University of Technology, en Chine. Il a également décroché un certificat en études de l’Asie du Sud-Est à l’Université du Québec à Montréal.C’est à l’Université de Montréal qu’il gradue en droit.« J’ai choisi de me joindre au groupe Emploi et travail de Stikeman Elliott notamment en raison de l’expertise des membres qui la composent, de la diversité et de l’envergure des dossiers confiés au cabinet ainsi qu’en raison de l’atmosphère conviviale qui y règne », a exprimé Me Perron, via un courriel expédié par le département des communications du cabinet.