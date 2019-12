Me Anthony Wilson. Photo : LinkedIn

Mene peut pas depuis novembre se rendre à l’école primaire Christmas Park, à Beaconsfield, sauf pour aller y porter ou chercher ses deux enfants.L’interdiction de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson répond à « une suite d’échanges entre M. Wilson, une institutrice et le directeur de l’école qui concerne le contenu éducatif d’un certain cours avec lequel M. Wilson n’est pas d’accord ».Me Wilson aurait plus précisément fait « usage d’un langage grossier et de menaces adressées au directeur de l’école », révèle La Presse.Noël approchant, avec son lot d’activités parascolaires spéciales et de spectacles présentés par les enfants, Me Wilson a poursuivi l’école pour pouvoir y participer avec les siens. La Cour supérieure lui a donné raison le 13 décembre.Le jugea déclaré dans sa décision ne pas trouver suffisants « quelques courriels des institutrices qui refusent de rencontrer M. Wilson en suivi éducatif – ce qui est troublant quand on pense à leur imputabilité dans le cadre de l’enseignement public – et l’allégation du directeur de l’école à ce sujet que ses employés seraient “inconfortables” à voir seul le demandeur ».Selon le jugement, la commission scolaire n’a pu prouver que la santé et la sécurité de ses employés étaient menacée par Me Wilson. L’avocat et père pourra donc assister à un petit-déjeuner, un récital et une soirée cinéma organisés par l’école les 13, 18 et 20 décembre.