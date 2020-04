Samir Ouati a été trouvé coupable la semaine dernière de trafic et de possession de stupéfiants au palais de justice de Montréal

, un ex-avocat en droit de l’immigration accro au fentanyl, a été trouvé coupable la semaine dernière de trafic et de possession de stupéfiants au palais de justice de Montréal, révèle La Presse.L’ancien avocat est dépendant au fentanyl depuis trois ans. Une personne aurait même fait une surdose de fentanyl dans son appartement. En 2017, une enquête policière est déclenchée sur Samir Ouati et deux de ses voisins à la suite d’allégations de trafic de stupéfiants dans leur immeuble.Samir Ouati pratiquait encore à l’époque pour le cabinet Audet F. G. & Associés.En mai 2018, un agent d’infiltration du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a demandé du fentanyl au voisin de Samir Ouati,, qui s’en est alors procuré auprès de l’ex-avocat pour le revendre à l’agent.Deux mois plus tard, c’est directement auprès de Samir Ouati que l’agent d’infiltration a acheté cinq timbres de « TEVA-Fentanyl » pour 360 $. L’ex-avocat a rappelé l’agent le lendemain pour récupérer un des timbres : il pensait être malade s’il ne consommait pas.Un jour plus tard, Samir Ouati consommait directement devant l’agent d’infiltration et était arrêté.Mais les frasques du trafiquant ne se sont pas arrêtées là. Remis en liberté en novembre 2018, Samir Ouati a été de nouveau arrêté moins d’un an plus tard… pour avoir aidé un autre agent d’infiltration à trouver un vendeur de drogue dans un « crack house ».Le jugea condamné l’ancien avocat à sept mois et trois semaines de prison moins le temps déjà passé en détention, et d’une probation de deux ans.L’avocat du trafiquant, Me, a assuré que son client avait fait une thérapie fermée de six mois et qu’il s’engageait à en faire une autre.