Me Guy J. Pratte. Photo : BLG

Me, associé chez Borden Ladner Gervais, en est maintenant le tout nouveau président.L’Advocatus Emeritus du Barreau du Québec (2012) se spécialise en plaidoirie en appel, en actions collectives, en litige commercial et en droit public, de même qu’en concurrence et examen des investissements étrangers.Au sein de BLG depuis pas moins de 36 ans, Me Pratte a auparavant été le chef national de son groupe de Litige commercial, associé-directeur du bureau de BLG à Ottawa de 1999 à 2001, membre du Comité exécutif national 2000 à 2002 et membre du Conseil national de 2000 à 2003.« Guy plaide fréquemment devant la Cour suprême du Canada (CSC), les cours supérieures et d’appel de l’Ontario et du Québec, ainsi que devant la Cour fédérale (CF) et la Cour d’appel fédérale (CAF) », énumère son cabinet.Diplômé de l’Université de Toronto, il a passé son Barreau de l’Ontario en 1984 et celui du Québec en 2002. Il partage son temps entre Montréal, Toronto et Ottawa.Fellow au sein du prestigieux American College of Trial Lawyers depuis 2007, il s’est en outre mérité de nombreuses récompenses dans le monde juridique, dont la médaille St-Yves de Pro Bono Québec.Il est toujours le président de Pro Bono Ontario.