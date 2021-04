5N Plus était représenté par le cabinet Dentons. Photos : Sites web de 5N Plus et de Dentons

L’entreprise montréalaise 5N Plus inc, un producteur montréalais de composantes technologiques nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs, a confirmé l’acquisition d’ AZUR SPACE Solar Power GmbH.AZUR est une entreprise spécialisée dans l’énergie solaire. Elle développe et fabrique des cellules solaires multi-jonctions pour le secteur spatial, notamment.« Cette acquisition est le fondement d'une transformation stratégique de notre entreprise, qui a tout pour créer des retombées commerciales significatives », a affirmé, Président et chef de la direction de 5N Plus.Dans le cadre de cette transaction, 5N Plus était représenté par le cabinet Dentons. Cette équipe internationale était dirigée par Mesetet assistée des avocats suivants : MesetAZUR était représenté par le cabinet américain Latham & Watkins. Joint par Droit-inc, le cabinet n’a pas donné suite à nos demandes de renseignements.5N Plus est une entreprise basée à Montréal qui gère des centres de recherche-développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Asie, en Amérique du Nord et en Europe.