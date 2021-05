Photo : Shutterstock

Chaque année, dans le monde entier, 745 000 décès sont causés par le fait de travailler plus de 55 heures par semaine, indique une étude menée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Bureau International du travail (BIT).Les longs horaires de travail favorisent la survenue d’accidents vasculaires cérébraux et de maladies cardiaques, qui sont les deux causes de ces 745 000 décès précoces enregistrés en 2016, année sur laquelle a porté l’enquête de l’OMS et du BIT.Travailler 55 heures et plus par semaine accroît de 55% le risque de présenter un accident vasculaire cérébral, et de 17% celui de subir une maladie cardiaque, en comparaison avec un horaire de 35 à 40 heures par semaine, rapporte Work Place Insight Malgré ces conséquences néfastes sur la santé, le nombre d’individus travaillant plus de 55 heures par semaine ne cesse d’augmenter dans le monde. Parallèlement, les décès par accidents vasculaires cérébraux se sont accrus de 19% entre 2000 et 2016. Le nombre de décès par maladie cardiaque a encore plus augmenté, en hausse de 42% sur la même période.Il s’agit de la première étude portant sur les conséquences sanitaires du travail de longue durée, précise l’OMS, qui appelle les employeurs et les gouvernements à rehausser l’encadrement du temps de travail.