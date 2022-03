Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop. Source: Archives

L'organisme Juripop et la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke organisent ce samedi 26 mars une conférence sur les effets de la pandémie et la violence faite aux femmes, et pour l'occasion, l'organisme offrira des consultations juridiques gratuites.Pour le mois de la justice, l'organisme tient pendant tout le mois de mars plusieurs activités pour favoriser l’accès à la justice afin que les gens soient en mesure de bien comprendre leurs droits et de les faire valoir devant les tribunaux. Sherbrooke est le dernier arrêt de cette série de conférences.Me, directrice générale de Juripop, constate que la pandémie a eu des impacts sur l'accès à la justice, et a grandement contribué à creuser les inégalités, notamment pour les femmes et les jeunes.Dans le cadre de cette conférence, la population aura la possibilité de poser des questions samedi après-midi à des juristes généralistes de la région. Des avocats et des notaires seront disponibles pour des consultations juridiques confidentielles et gratuites. Les questions peuvent porter autant sur le droit familial que le droit de l'immigration et les droits aux locataires.« Cela peut être des questions de tout ordre et dans tous les domaines de droit. J’ai souvent eu à répondre à des questions sur les recours judiciaires concernant le logement ou pour de la maltraitance envers les personnes âgées par exemple », une citation de Sophie Gagnon directrice générale de Juripop.Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de Juripop samedi peuvent s'inscrire à l'adresse courriel suivante: sabrina.police à usherbrooke.ca . Les détails sont aussi disponibles sur le site internet juripop.org.Par ailleurs, des consultations juridiques téléphoniques de 15 minutes sont également offertes le mercredi 30 mars prochain entre 12 h et 18 h à toutes les personnes qui souhaitent recevoir de l'information juridique. Le numéro de la ligne spéciale est le 1-833-587-4767.