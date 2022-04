Dominique Legault, l'auteure de cet article. Source: Facebook

Dominique Legault, membre honoraire des sans-micro. Ce texte est d’abord paru au Le Devoir.

Dimanche soir dernier (17 avril), Tout le monde en parle recevait la vedette du mois, l’auteur de District 31, Luc Dionne.Quelques jours plus tôt, j’avais osé formuler une critique dans un texte publié par Le Devoir (et Droit-inc, NDLR), « Pas toujours facile d’être un homme dans District 31 ». Je citais un personnage masculin de la populaire série qui critiquait le discours féministe.Je dis « osé » critiquer Luc Dionne, car ce n’est pas facile de le faire tant il y a un fort courant d’unanimisme à son endroit. Tout le monde encense cette série, et surtout son auteur. Dans mon texte, je reconnaissais la suivre régulièrement. Avant de formuler ma critique, j’ai même pris soin de réécouter religieusement tous les épisodes. Ma critique se résumait ainsi : la série quotidienne m’a souvent mise en colère pour son traitement macho de certaines situations, et plus particulièrement son traitement de sujets tels que la violence conjugale et les agressions sexuelles.Bien entendu, ce son de cloche détonnait par rapport à l’avalanche d’éloges reçus par Luc Dionne en ces semaines où les personnages de District 31 tirent leur révérence.En cours d’entrevue à Tout le monde en parle, l’animateur, Guy A. Lepage, a formulé le début de question suivant : « Cette semaine dans Le Devoir, Dominique Legault, une avocate à la retraite, a critiqué la série parce qu’elle aurait un traitement macho de certaines situations, comme la violence conjugale et les agressions sexuelles. » Luc Dionne, visiblement excédé qu’on lui manque ainsi de respect, a réagi avec un profond mépris pour « les petites créances des sans-micro ». Au passage, il s’est permis de mépriser le lectorat du Devoir et les personnes qui expriment des opinions dans ses pages. L’auteur a eu six années pour faire valoir ses opinions et sa vision, alors pourquoi nous, les sans-micro, n’aurions-nous pas le droit d’émettre la nôtre ?Sa réaction était désolante. Permettre la critique des « intouchables » fait partie du débat public, Luc Dionne.