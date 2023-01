Kenneth Fett. Source: Attorney at Work

Pas besoin d’un outil ultra sophistiqué : un simple formulaire d’admission en ligne de clients peut permettre à un cabinet de gagner des cas de manière pertinente.C’est une façon d’évaluer rapidement les nouveaux cas et de revenir plus rapidement vers de potentiels clients. Les formulaires d’admission de clients peuvent permettre, en fin de compte, de prendre en charge plus de cas, selonCe codirecteur des opérations commerciales chez Fett & Fields PC, un cabinet d’avocats en droit du travail situé dans le Michigan, assure dans un billet publié sur Attorney at Work que les formulaires d’admission sont une idée intéressante pour les cabinets d’avocats.Ceux-ci permettent d’avoir des informations rapidement, consignées au même endroit, et de faire ainsi le tri entre les cas que le cabinet ou l’avocat va pouvoir prendre ou non.L’expert estime qu’il n’est pas si difficile de d’automatiser son processus. Il suffit de choisir un générateur de formulaires et de télécharger un plug-in pour son site Web. Puis d’ajouter à son site le formulaire d’admission choisi grâce au générateur. Le mieux est de voir le tout avec son informaticien ou développeur.Le lien vers ce formulaire, qui comprend des questions et/ou des cases à cocher, peut ensuite être envoyé directement aux clients potentiels et ajouté sur sa page d’accueil, de contact et de domaines de pratique. Puis être facilement rempli.Kenneth Fett précise que de nombreux créateurs de formulaires comprennent une fonctionnalité leur permettant de proposer aux clients potentiels les questions jugées applicables au type de problème qu’il aura mentionné en premier lieu.L’expert rappelle que les réponses fournies sont ensuite envoyées par courriel à l’avocat.En somme, les formulaires d’admission sont des outils intelligents qui permettent de plus en plus, selon l’expert, de poser des questions spécifiques à chaque cas, ce qui fera moins perdre de temps à l’avocat ou au cabinet pour déterminer si oui ou non, il est en mesure de s’occuper de l’affaire et si oui, d’avoir déjà quelques informations utiles sur ce qui l’attend.L’expert cite plusieurs créateurs de formulaires offrant une version de base gratuite. Il s’agit, précise-t-il, des créateurs les mieux notés pour les sites Web construits sur Wordpress. Ces créateurs sont WP Forms, Formidable Forms, et Gravity Forms.Il ajoute qu’il est également possible de créer des formulaires à remplir dans Adobe Acrobat. Pour le choix du créateur de formulaires, tout est une question de budget et de besoins.