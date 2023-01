Novallier

Roxanne Tailleur

Kevin Houle

Marie-Josée Isabelle

Mélanie Bégin

Le cabinet de notaires et de conseillers juridiques,regroupe 50 ressources, dont plus d’une vingtaine de conseillers juridiques, notaires et avocats de haut niveau spécialisés dans toutes les sphères du droit.Les membres du cabinet offrent ainsi leurs services en droit des affaires, en droit immobilier ou encore en droit de la famille.Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce cabinet est actuellement en pleine expansion.Preuve en est avec la récente nomination de quatre nouveaux associés. On retrouve ainsi trois notaires : MesetPour la première fois, une avocate a également été nommée à titre d’associée : MeMe Roxanne Tailleur s’est jointe au secteur commercial en juin 2012.Plus particulièrement, elle se spécialise dans la préparation de financements et de vente d’immeubles commerciaux et la rédaction de divers contrats.Avec plus de dix années d’expérience en droit commercial, Me Roxanne Tailleur « se fait un point d’honneur à ce que chaque contrat soit minutieusement rédigé selon les besoins spécifiques de chaque client et consacre le temps nécessaire pour mettre à jour ses connaissances juridiques dans son champ d’expertise », mentionne le cabinet.Après avoir pratiqué en litige général, cette avocate cherchait à rejoindre un cabinet qui colle à sa personnalité.« Il y a vraiment un esprit familial, tout le monde s’entraide et puis, c’est un cabinet qui est spécialisé dans chaque domaine de droit », confie Me Roxanne Tailleur.En tant que première avocate associée, celle-ci compte bien apporter un point de vue différent au cabinet. Me Roxanne Tailleur a également l’intention de s’impliquer davantage dans la gestion des équipes.« On veut être à jour dans les nouvelles technologies et offrir les meilleures formations aux employés », précise l’avocate.Elle détient un baccalauréat en droit de l’UQAM.Me Kevin Houle couvre, quant à lui, principalement les transactions mobilières et immobilières commerciales. Il accompagne et conseille ses clients tout au long de ces processus.Ce notaire a développé au fil des années une pratique dans la rédaction de servitudes de tout genre. Il agit en matière d'acquisition du droit de propriété par prescription décennale acquisitive.Ces dernières années, il a également été impliqué dans plusieurs transactions institutionnelles impliquant des organismes publics, gouvernementaux, municipaux et paramunicipaux.Ce qui fait la singularité du cabinet, selon lui ? « On s’est spécialisé dans différents secteurs du droit tout comme les techniciens juridiques, ce qui nous permet d’avoir de gros dossiers ».« Les grandes compagnies nous font confiance, on a vraiment une clientèle fidèle. On comprend ce qu’ils veulent et on arrive à répondre à des questions précises ».Celui qui occupe le titre de président de l’Association des notaires du Québec veille à une certaine uniformité pour maximiser le travail au sein du cabinet. Celui-ci s’assure ainsi que tout le monde fait la même chose et de la même manière.Désormais associé chez Novallier, Me Kevin Houle compte bien faire en sorte que le travail soit davantage maximisé.« Avec mes collègues nommées associées, on va apporter un dynamisme et une vision différente », confie-t-il.À côté de son activité professionnelle, Me Kevin Houle est présent dans la communauté d’affaires de la ville de Longueuil. Celui-ci siège ainsi entre autres sur le comité de l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.Il a obtenu son diplôme de droit notarial à l'Université de Montréal après avoir complété son baccalauréat en droit à l'UQAM.Me Marie-Josée Isabelle s’est, pour sa part, graduellement orientée vers une pratique exclusivement dédiée aux règlements de succession.Elle participe au règlement des successions les plus complexes et intervient de façon proactive auprès des différents intervenants impliqués.Celle-ci « n’hésite pas à déployer ses efforts pour trouver des solutions concrètes qui répondent aux besoins des clients », mentionne le cabinet.Ce qui fait la force de Novallier, selon elle, c’est le réel travail d’équipe « Chaque personne peut mettre ses forces à profit, on se complète vraiment dans nos tâches ».Un partage des tâches qui permet ainsi de gérer des dossiers plus complexes.Son objectif en tant qu’associée désormais ? Créer des postes sur mesure pour les prochains collaborateurs.« On va essayer d’amener la pratique du droit plus loin, d’être plus sélectif sur les dossiers choisis. On veut proposer un service 360 degrés ».Me Marie-Josée Isabelle est également auteure du fascicule « Dévolution légale » dans le Volume Succession et libéralités de l’encyclopédie juridique Jurisclasseur Québec.Elle est diplômée de l’Université de Montréal où elle a complété son baccalauréat en droit et son diplôme de droit notarial. Elle a également un Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de HEC Montréal.Me Mélanie Bégin pratique en droit des personnes.Celle-ci s’occupe des testaments, des mandats de protection, des procédures non contentieuses à la cour ainsi que des adoptions de personnes mineures et majeures.Depuis le début de sa pratique, elle a eu l’opportunité de s’impliquer auprès des personnes âgées, des jeunes familles et des gens d’affaires.Elle s’est notamment investie auprès de la Société Alzheimer Canada, d’Éducaloi et auprès de divers organismes communautaires en donnant des conférences sur l’accompagnement, les régimes matrimoniaux, les testaments et les mandats de protection.Celle-ci est également accréditée à titre de médiatrice familiale depuis 2016 et accompagne les couples avec ou sans enfant dans leur processus de séparation.Me Mélanie Bégin souligne, au même titre que ses collègues, le vrai travail d’équipe qui règne chez Novallier « Nous sommes tous sur un même pied d’égalité, les notaires, les avocats et les conseillers juridiques ».Concernant les changements qu’elle souhaite apporter au cabinet en tant que nouvelle associée, si elle était déjà très impliquée, celle-ci compte davantage s’engager dans les ressources humaines « Nous sommes très créatifs dans le cabinet pour s’assurer que les gens soient bien et restent fidèles ».A côté de sa carrière de notaire, Me Mélanie Bégin est membre et administratrice auprès de la Fédération Triathlon Québec depuis juillet 2019.Elle est également conférencière pour le bénéfice de Éducaloi, conférencière et formatrice pour les cours de préparation à la retraite et enseignante au collégial.