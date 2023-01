Mes Patrick Corney, Bertrand Giroux et James Reid. Source: Site web de Miller Thomson

Miller Thomson vient d’annoncer l’arrivée des associés Me, à Toronto, Me, à Montréal, et Me, à Calgary. Ils intègrent le groupe Restructuration et insolvabilité.« Nous sommes ravis d’accueillir Patrick, Bertrand et James au sein du cabinet », a déclaré Larry Ellis, responsable du groupe Restructuration et insolvabilité.« Ensemble, ils cumulent des connaissances et une expérience qui enrichissent notre excellente plateforme nationale et renforcent parfaitement notre capacité à fournir les solutions novatrices et stratégiques dont nos clients ont besoin pour composer avec l’incertitude actuelle des marchés. »En septembre dernier, Me Bertrand Giroux a quitté le cabinet BCF, pour lequel il a travaillé pendant près de 30 ans, pour rejoindre Miller Thomson. Sa pratique est axée sur le litige commercial, notamment les recours des actionnaires, la restructuration et les faillites. Il accompagne des entreprises dans le cadre de restructurations d’envergure.Celui-ci conseille des gens d’affaires, des administrateurs indépendants, des conseils d’administration, des sociétés, des syndics, des observateurs, des séquestres judiciaires ou encore des prêteurs garantis.Il possède également une vaste expérience en matière de protection de la vie privée, d’atteinte à la réputation, de concurrence déloyale et en gestion de crise.Me Bertrand Giroux est membre du comité de lecture du National Creditor/Debtor Review, une publication de Butterworths dans le domaine de la faillite et de l’insolvabilité.