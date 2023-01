Mes Florence Goulet, Gilles-Étienne Lemieux, Frédérique Lessard et Hugues Ryan. Source: Stein Monast

Stein Monast débute l’année avec les nominations d’une notaire, Me, et de trois avocats Mesetà titre d’associés.Me Florence Goulet œuvre principalement dans les domaines se rapportant au droit fiscal, à savoir les domaines du droit des sociétés, du droit des affaires et du droit des fiducies.Elle a notamment collaboré avec divers intervenants afin de réaliser des transactions d’acquisition, de vente, de liquidation et de fusion d’entreprises, de relève et de transfert d’entreprises ainsi que pour la protection d’actifs.Son expertise en fiscalité « lui permet d’identifier les enjeux inhérents aux réorganisations corporatives et de mettre tout en œuvre pour les concrétiser », mentionne le cabinet.Me Gilles-Étienne Lemieux travaille, quant à lui, dans les domaines du litige civil et commercial, en droit de la construction et en droit des assurances.Il est impliqué dans plusieurs dossiers de responsabilité professionnelle, notamment d’architectes et d’ingénieurs et est appelé, dans le cadre de sa pratique, à assister et à conseiller les clients en prévention des litiges ou encore à défendre leurs intérêts devant les instances judiciaires.Ses connaissances en sciences fondamentales et appliquées l’amènent également à défendre les intérêts de professionnels de la santé, dont les chiropraticiens, devant les instances judiciaires et disciplinaires.Me Frédérique Lessard pratique, pour sa part, principalement dans les secteurs de litige civil et commercial et droit des assurances.Elle consacre également une partie importante de ses activités à des dossiers de responsabilité civile et professionnelle, notamment en droit de la santé.Cette nouvelle associée s’intéresse aux litiges environnementaux portant sur des problématiques de contamination des sols et des eaux souterraines. Elle travaille aussi en matière de droit de la construction et d’actions collectives en défense.Me Hugues Ryan travaille dans les domaines du droit corporatif et commercial et du financement.Celui-ci s’est joint au cabinet à titre d’avocat après y avoir complété son stage.Il œuvre notamment dans le cadre de démarrage, de fusion, de vente et d’acquisition d’entreprises, de réorganisation corporative et de financement privé. Il est ainsi appelé à rédiger et négocier divers contrats commerciaux.