Norton Rose Fulbright a annoncé ses nouveaux associés pour 2023.Au total, 36 associés viennent d’être nommés dont quatre dans la province québécoise : trois au bureau de Montréal, et un au bureau de Québec.Meaxe sa pratique sur des opérations de fusion et acquisition, des ententes de coentreprise et d'autres ententes commerciales complexes, des opérations de détachement ainsi que des questions de droit des sociétés et de droit commercial.Elle représente des sociétés canadiennes et des multinationales appartenant à un vaste éventail de secteurs d'activité, dont le transport, les mines, la technologie et les services financiers.Avant de se joindre à Norton Rose Fulbright, elle a exercé sa pratique en droit des sociétés au sein du cabinet montréalais DLA Piper.Mes'occupe du droit du travail et de l'emploi. Elle conseille les employeurs et les représente devant divers tribunaux administratifs et civils en matière de relations de travail collectives et individuelles.Elle représente les employeurs devant les instances compétentes en droit du travail, notamment le Tribunal administratif du travail, les arbitres de griefs, le Tribunal des droits de la personne et les tribunaux de droit commun.Cette nouvelle associée du cabinet donne également des conseils portant sur les questions relatives à la main-d'œuvre syndiquée et non syndiquée dans le cadre de fusions, acquisitions et restructurations d'entreprise.Mes’intéresse à tous les aspects des litiges civils et commerciaux.En 2017, elle a représenté les intérêts de Québecor Média inc. et du Devoir devant la Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, présidée par l'honorable Jacques Chamberland.Avant de se joindre au bureau de Montréal, elle a travaillé à titre d’auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada auprès de l’honorable Richard Wagner.Meexerce sa pratique principalement en litiges commerciaux et en restructuration, faillite et insolvabilité au sein du bureau situé à Québec.Ses services sont fréquemment retenus par des institutions financières, des créanciers garantis et non garantis et des professionnels en insolvabilité.Il agit souvent dans des dossiers touchant des procédures d'urgence comme les injonctions et les mesures de sauvegarde.Me Samuel Perron enseigne également à l'École du Barreau de Québec, où il donne le cours sur les « Priorités et hypothèques »., Calgary, Calgary, Vancouver, Vancouver, Toronto, Toronto, Vancouver