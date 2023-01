Source: Shutterstock

Le Conseil de discipline du Barreau du Québec a imposé à Meune suspension provisoire en raison de plusieurs accusations de voies de fait.Après avoir été assermenté en août 2020, ce jeune avocat a été arrêté par les policiers de Laval pour conduite avec facultés affaiblies.Mais ce n’est pas tout, celui-ci a également été arrêté pour voies de fait, menace de mort et entrave au travail des policiers.Puis, en octobre 2021, Me Ali-Fayez Abdallah a, de nouveau, été interpellé pour une série d’accusations graves de voies de fait visant une plaignante d’une trentaine d’années.À cela, s’est ajouté un autre chef d’accusation pour avoir entravé le travail de deux policiers de Laval.Me Ali-Fayez Abdallah est alors resté incarcéré pendant cinq jours. Une accusation plus grave encore de voies de fait graves s’est ajoutée à son dossier à la suite de l’enquête.Me Ali-Fayez Abdallah a été libéré sous certaines conditions, notamment la participation au Centre de thérapie pour dépendance Beauséjour 24 heures sur 24 et l'interdiction de contacter la personne qui a porté plainte.Il a également été tenu de ne pas fréquenter des individus impliqués dans la vente ou l'utilisation de drogues, de continuer sa thérapie au Centre de réadaptation en dépendance de Laval, et de consulter régulièrement son psychiatre. Il a terminé sa thérapie le 3 mai 2022.En raison de cette accusation, passible de 14 ans de prison, une procédure de la part du syndic du Barreau du Québec a été engagée afin de suspendre provisoirement l’avocat.Le Conseil de discipline a estimé, dans une décision rendue le 20 mai 2022 , que « la gravité des allégations criminelles est telle que la protection du public exige effectivement que des mesures soient prises ».Et de poursuivre : « Les allégations d’agression armée causant des blessures et celle de voies de fait graves sont des infractions violentes qui contredisent l’essence et les valeurs de la profession d’avocat ».Considérant que Me Ali-Fayez Abdallah pratique en droit criminel et pénal, il semble difficilement envisageable qu’un membre du public soit représenté par l’intimé alors qu’il doit lui-même faire face à des allégations d’infractions criminelles.Par conséquent, le Conseil a ordonné la suspension provisoire immédiate du droit de l’intimé d’exercer la profession d’avocat.Contacté par Droit-Inc, Me, l’avocat de l’intimé, a indiqué qu’il déclinait notre invitation pour une entrevue.Me Ali-Fayez Abdallah n’a, pour sa part, pas répondu à nos sollicitations.