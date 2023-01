Me Maggy Roy Plourde. Source: LinkedIn

Plusieurs avocats débutent l’année en beauté avec de nouvelles responsabilités…À Rimouski, Meintègre le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent. Elle avait travaillé comme adjointe juridique puis stagiaire en droit au sein de BSL Avocats inc., toujours à Rimouski.Cette Barreau 2022 diplômée de l’Université de Montréal se spécialise notamment en droit de la famille et en droit des contrats.Du côté de Gatineau, Merejoint BML Avocats et s’y spécialise en droit du travail après avoir travaillé pendant plus de trois ans pour Duclos société d’avocats, également à Gatineau, en tant qu’avocate en litige civil et familial.Cette Barreau 2017 diplômée de l’Université d’Ottawa a également obtenu en 2018 une maîtrise en droit international avec distinction de l'Université de Bristol, au Royaume-Uni.À Québec, Merejoint les rangs du CHU de Québec-Université Laval. Cette avocate en droit du travail, Barreau 2019, qui a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université Laval, travaillait depuis plus de trois ans et demi à la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec.Toujours à Québec, Metravaille désormais pour Maestro Recrutement Inc. L’entreprise est spécialisée dans la recherche et le recrutement de talents internationaux pour le domaine de la restauration.Ce Barreau 2018, spécialisé en droit des affaires, immigration et litige commercial était auparavant avocat au sein du Centre de justice de proximité de l’Outaouais.Son rôle était alors entre autres de « donner de l'information juridique, du soutien et de l'orientation aux citoyens de l'Outaouais ». Me Ebata a également été enseignant à l’Université Laval et professeur à l’Université d’Ottawa.Meintègre quant à lui comme avocat junior Dubé Latreille Avocats Inc. à Montréal, où il venait d’effectuer son stage.Ce Barreau 2022 a complété un certificat en droit social et du travail à l’Université du Québec à Montréal avant d’obtenir son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Il a un intérêt particulier pour le droit des affaires, des contrats et de la responsabilité civile.Son cabinet précise aussi que parallèlement à ses études, Me Héroux a œuvré pendant près de huit ans dans le milieu de la restauration, une expérience qui lui a notamment permis de « développer ses aptitudes relationnelles avec la clientèle dans des contextes variés ».