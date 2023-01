Source: Shutterstock

La productivité des avocats est tombée à son plus bas niveau depuis vingt ans.Les hausses de rémunération des avocats, octroyées ces dernières années, se heurtent au ralentissement de la demande et à la baisse des bénéfices des cabinets d'avocats américains, avertit un rapport du Thomson Reuters Institute et du Center on Ethics and the Legal Profession de Georgetown Law.Le bénéfice moyen par associé a chuté de 4,2 % au cours des 12 mois se terminant fin novembre, indique ce rapport réalisé auprès 170 cabinets américains de taille moyenne ou grande.La productivité des avocats est en cause, puisque ceux exerçant dans les cabinets de grande taille ou intermédiaire facturent en moyenne 119 heures par mois, contre 122 en 2021.Le rythme de croissance de l’économie américaine tend à ralentir. De ce fait, les clients se serrent la ceinture et concentrent le travail juridique vers leurs services internes. La demande a ainsi reculé de 0,1 % sur les 12 mois observés.De grands cabinets ont commencé à se séparer d’avocats au cours des dernières semaines, rapporte Reuters.C’est le cas de Cooley qui a licencié 78 avocats en novembre dernier, comme de Goodwin Proctor qui vient de réduire ses effectifs de 5 %, mais aussi de Stroock & Stroock & Lavan qui annonce licencier 9 avocats et 18 professionnels des affaires.Il est tout à fait possible, voire probable, que de plus en plus de cabinets se séparent d’avocats d’ici la fin de l’année 2023, selon, l’auteur du rapport cité.Les cabinets de taille moyenne ont toutefois tendance à s’en tirer mieux que les grands cabinets.Cela pourrait être un signe supplémentaire que les clients font davantage attention aux coûts, et se tournent vers des options moins coûteuses.