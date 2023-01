Mes Anne-Sophie Villeneuve et Alyssa Wiseman. Source: Davies Ward Phillips & Vineberg

Davies Ward Phillips & Vineberg compte désormais huit nouveaux associés dans ses rangs.Deux avocates du bureau de Montréal en font partie, MesetMe Anne-Sophie Villeneuve défend les intérêts des clients dans le cadre de litiges fiscaux.Elle représente régulièrement des clients devant la Cour canadienne de l’impôt, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour du Québec et la Cour d’appel du Québec.Ses clients canadiens et transfrontaliers comprennent des particuliers fortunés et des entreprises de divers secteurs, dont les chemins de fer, la construction et l’immobilier.Elle a notamment représenté la Banque Nationale du Canada dans le cadre d'une procédure devant la Cour du Québec l'opposant à Revenu Québec.Me Alyssa Wiseman se consacre, quant à elle, essentiellement aux fusions et acquisitions, aux financements privés et publics, aux placements de titres, aux plans d’arrangement et à diverses questions liées au droit des sociétés.Elle travaille avec des clients provenant de divers secteurs d’activité, dont ceux de l’aérospatiale, de la vente au détail, des communications et des médias.Celle-ci a notamment eu l’occasion de représenter le comité spécial du conseil d’administration de Premium Nickel Resources Corporation dans le cadre de la prise de contrôle inversée par celle-ci de North American Nickel Inc.Cette Barreau 2016 siège également aux conseils d’administration de La Bibliothèque des jeunes de Montréal et du Musée du Montréal juif., Emploi, travail et rémunération des dirigeants, Fusions et acquisitions; Marchés financiers et valeurs mobilières, Constitution de fonds; Capital-risque et entreprises en croissance, Fiscalité Capital-investissement, Immobilier commercial, Fusions et acquisitions; Marchés financiers et valeurs mobilières