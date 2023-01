Le cabinet a récemment reçu une soixantaine d’acteurs importants du domaine de la bioénergie au Québec.Cet événement a été présenté en collaboration avec l’Association québécoise de la production d'énergie renouvelable et fut modéré par l’associé du cabinet, Meet par, PDG de l’AQPER.L’associée du cabinet, Mevient d'être nommée administratrice du conseil d’administration d'Opération Enfant Soleil.Cette association amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants du Québec.Le cabinet a tenu à féliciter l’une de ses associées, Me, pour son engagement envers les Missions commerciales de l'Université Laval et sa nomination au poste de présidente du conseil d’administration.Stein Monast se dit « particulièrement fier de soutenir cet organisme à but non lucratif qui offre aux entreprises québécoises un service professionnel de représentation à l’international depuis maintenant 26 ans ».Le cabinet vient d’annoncer la nomination de Meà titre de Président du Conseil d’Administration et du Comité de Direction.« Avec près de 20 ans d’expérience chez De Grandpré Chait, dont 11 à titre de membre du conseil d’administration, Martin fera profiter toute l’équipe de sa riche expérience et de son leadership innovant », a déclaré le cabinet.