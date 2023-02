Me Christopher Jackson, l’auteur de cet article. Source: Therrien Couture Joli-Coeur

À propos de l’auteur



Me Christopher Jackson fait partie de l’équipe de droit des affaires et corporatif au sein du cabinet Therrien Couture Joli-Coeur.



En plus d’axer sa pratique en droit commercial, en fusions et acquisitions, en réorganisations corporatives et à la rédaction de divers contrats d’affaires, il développe une expertise en protection des renseignements personnels et en transfert de données.

Oui. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de jurisprudence au Québec sur la question, dans la décision Homestead House Paint Co. Inc. c. Jamieson, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a examiné une requête en injonction dans laquelle Homestead House Paint prétendait que la défenderesse, Wendy Jamieson, avait violé une entente de non-divulgation en publiant des commentaires sur Facebook par rapport à leur relation d’affaires.La définition de l'information confidentielle dans l'entente de non-divulgation était de « l’information divulguée dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable conclurait que l'information est destinée à être traitée comme confidentielle » (notre traduction).Lors de l'examen de la requête en injonction, la Cour a conclu que, bien que Homestead House Paint ait indiqué qu'elle croyait que leur relation d’affaires était confidentielle, les communications entre les parties ne démontraient pas qu’il s’agissait d’informations qu’une personne raisonnable estimerait confidentielles dans les circonstances.Cette décision démontre l'importance de bien rédiger et d'adapter les accords de non-divulgation aux besoins commerciaux et stratégiques des parties, et de ne pas adopter un modèle de base sans discernement.