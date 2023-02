Mes Maxime Chouinard et Nathalie Lafontaine-Jodoin. Source: Therrien Couture Joli-Coeur

Le cabinet Therrien Couture Joli-Cœur vient de nommer Mes, avocat fiscaliste et, notaire à titre d’associés.« Nous sommes très fiers de joindre deux grandes forces à notre équipe d’associés. Un avocat fiscaliste qui détient à son actif un nombre de mandats d’envergure et engagé socialement dans le domaine de la fiscalité et une notaire d’expérience hors pair, autant stratégique que formatrice dans plusieurs aspects du notariat », se réjouit le cabinet sur LinkedIn.Me Maxime Chouinard pratique principalement en droit fiscal et en droit des affaires.Son expertise couvre tant les taxes de vente que l’impôt sur le revenu, le recouvrement de créances fiscales ou encore les crédits d’impôt de recherche scientifique.En droit des affaires, il couvre principalement les réorganisations corporatives, l’acquisition et la vente d’entreprise ainsi que la mise en place de structure de protection d’actifs.Il accompagne également des organismes de bienfaisance dans le cadre du processus d’enregistrement pour dons de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada et conseille des organismes à but non lucratif en matière corporative et sur leur gouvernance.Me Nathalie Lafontaine-Jodoin, œuvre, quant à elle, en tant que notaire, principalement en droit relatif à la liquidation de succession, la planification testamentaire et successorale, la rédaction et la vérification de testament.« Sa grande expérience et ses compétences acquises dans plusieurs sphères du droit lui permettent d’accompagner sa clientèle dans leurs décisions d’affaires et personnelles », mentionne le cabinet.Celle-ci a eu l’opportunité de s’impliquer dans plusieurs associations, fondations et comités consultatifs. Elle a ainsi occupé divers postes pour plusieurs organismes philanthropiques et communautaires.