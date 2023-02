Source: Shutterstock

Définir ce qui fait un grand avocat n’est pas une chose toujours évidente. Voici donc cinq caractéristiques, mises en lumière par Attorney at work, permettant de définir ce qui fait qu'un avocat se démarque des autres.Assurément, en cultivant ces caractéristiques, cela vous donnera l'opportunité de vraiment comprendre les enjeux et de mettre en place des solutions efficaces dans votre pratique quotidienne.La compassion est une réponse émotionnelle par laquelle une personne perçoit le problème d'un autre et souhaite sincèrement l’aider à résoudre le problème.Cela fait partie de ce que font les avocats : les gens viennent vous voir avec leurs problèmes ou pour éviter des problèmes futurs, et vous les aidez à résoudre ou à éviter les problèmes.Bien souvent, et à tort, ceux qui pratiquent un domaine qui n'est pas particulièrement « émotionnel » comme le droit des affaires, ne pensent pas que la compassion est importante pour leur pratique.Mais elle l’est. L'avocat compatissant se concentre sur ce que les autres ressentent et acceptent leur point de vue, qu'il soit d'accord ou non avec celui-ci.La compassion est la base des bonnes compétences interpersonnelles. Sans compassion, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de votre client ou comprendre pleinement les problèmes auxquels celui-ci est confronté.Sans compassion, vous ne pouvez pas comprendre la position de votre adversaire, anticiper ce qu'il va faire et prendre des mesures préventives au profit de votre client.Des compétences en communication sont essentielles à un bon travail d'avocat. L'un des aspects les plus importants de la communication est l'écoute.Écoutez vos clients. Écoutez vos adversaires, vos collègues et les juges.En tant qu'avocat, vous devez recueillir beaucoup d'informations, les analyser et les synthétiser, et faire preuve de bon jugement pour conseiller vos clients.On entend souvent dire « Elle n'est pas assez agressive pour être une avocate efficace ».Ce n'est pas vrai. Vous n’avez pas besoin d'être agressif, mais vous devez vous affirmer.Les avocats assertifs expriment leurs opinions et se font entendre tout en restant respectueux des autres. Les avocats agressifs attaquent ou ignorent les opinions des autres en faveur des leurs.Les avocats trop agressifs ne peuvent pas comprendre la position d'autrui lorsqu'elle diffère de la position de leur client. Cela les rend inefficaces pour comprendre le problème et donc incapables de fournir une solution efficace.Les avocats doivent faire preuve de créativité pour trouver de vraies solutions aux problèmes auxquels leurs clients sont confrontés.Et pour cause, chaque matière est unique. Chaque client doit ainsi être traité différemment et chaque solution doit être élaborée avec soin.La meilleure façon de créer des solutions uniques est d'aborder chaque situation avec une écoute compatissante, ce qui vous permet de vraiment comprendre les problèmes et ce dont le client et l'adversaire ont besoin.Le succès s'obtient avec persévérance. Il faut être capable de savoir se retirer lorsque les choses ne fonctionnent pas, de faire une pause et revenir prêt à négocier au moment opportun !