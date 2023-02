Me Victoria Cohene. Source: LinkedIn

Meest de retour au sein du groupe litige du cabinet Lavery. Celle-ci se spécialise plus particulièrement en droit de la famille, des personnes et des successions.Elle conseille ses clients tant pour des questions contestées que pour leurs besoins relatifs à la négociation d'ententes à l'amiable, que ce soit avant la judiciarisation des dossiers ou pendant le processus judiciaire.C’est pour ouvrir son propre cabinet que l’avocate a décidé de quitter le groupe en 2017.Une expérience extrêmement enrichissante d’après Me Victoria Cohene « Ça a été un très beau défi dans le sens où j’ai pu gérer mes dossiers de A à Z. On se force vraiment à tout apprendre et à tout faire ».Seulement voilà, au bout de quelques années, l’avocate avait envie de revenir au sein du cabinet où elle a démarré sa carrière. « L’esprit d’équipe me manquait », reconnaît-elle.Assurément, en se lançant à son propre compte, Me Victoria Cohene a gagné en assurance « Ça m’a vraiment donné confiance et ça m’a permis de mieux gérer les attentes des clients. J’ai appris à tout faire donc je sais mes limites, ce que je dois déléguer. Je me connais mieux, je pense ».Son intérêt particulier pour le droit de la famille, l’avocate le doit à sa précédente expérience en tant qu’enseignante en primaire et secondaire.« Mon expérience m’aide beaucoup dans ma pratique en droit de la famille. J’ai notamment travaillé avec des élèves en difficulté. Je suis quelqu’un de très empathique, je comprends les enfants », confie Me Victoria Cohene.Si elle se plaisait beaucoup dans son travail d’enseignante, au bout de quelques années, celle-ci avait envie d’explorer quelque chose de complètement différent de ce qu’elle avait pu imaginer lorsqu’elle était enfant.« Un peu par hasard j’ai fait une demande à McGill pour le baccalauréat en droit. Et si j’étais admise, je me suis dit qu’il fallait que je saisisse cette opportunité. Je voulais ouvrir mon esprit et explorer mes forces. Je l’ai vu comme un défi personnel », se remémore Me Victoria Cohene.Sa passion pour l’enseignement reste toujours bel et bien présente puisque depuis plusieurs années maintenant, l’avocate anime bénévolement un atelier juridique dans les d’écoles secondaires, aux côtés de l’organisme Éducaloi, « Ça me ramène un peu dans le passé, j’ai toujours une sensibilité avec les enfants ».