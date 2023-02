Sarah Mitchell. Source: LinkedIn

a rejoint Stikeman Elliott à Montréal en février, où elle est plus exactement directrice nationale marketing, communications, et stratégie numérique.Cela faisait plus de cinq ans que la professionnelle exerçait des fonctions de cheffe du développement de clients et de la stratégie de marché chez BCF Avocats d’affaires, où elle était aussi responsable du marketing et des communications.« Merci à mes collègues et mentors des 5+ dernières années pour votre confiance et plus particulièrement à mon équipe immédiate #dreamteam pour les beaux souvenirs et les projets réalisés ensemble. Je vous garde dans mon cœur », a indiqué Sarah Mitchell sur LinkedIn.Dans sa description, Sarah Mitchell précise être en mesure de contribuer activement au succès de son organisation par son « esprit critique », sa « rigueur intellectuelle » son « professionnalisme » et sa « grande capacité d’adaptation ».Elle met en avant ses compétences en termes de positionnement et de notoriété de la marque, sur le plan des stratégies et des campagnes marketing, en stratégie digitale et sur les réseaux sociaux, en développement commercial, en optimisation des processus internes…Sur LinkedIn, ses anciens collègues ne tarissent pas d’éloges à son sujet, dans l’encart des « Recommandations ».Aux yeux de Me, gestionnaire de contenu et de la marque chez BCF, qui a collaboré avec elle pendant plus de cinq ans, Sarah Mitchell est « une gestionnaire hors pair, pragmatique et efficace ».« D’une grande créativité, elle mène ses projets avec brio et ne perd jamais de vue les objectifs de son équipe et de l’organisation », précise-t-elle.Me, associé fondateur chez BCF, la décrit, dans le même encart, comme « une très bonne ‘leader’ ».« Elle a une grande intuition et une très bonne connaissance du marché. Elle a été capable de nous monter une vraie ‘machine de guerre’, structurée et motivée dont je suis très fier », ajoute-t-il.Notamment détentrice d’un MBA obtenu à HEC Montréal, Sarah Mitchell a par ailleurs été directrice du développement des affaires pendant près de deux ans chez Norton Rose Fulbright jusqu’en novembre 2017.