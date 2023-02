Me Pierre Paquin et sa fille Me Marie-Michelle Paquin. Source: PFD Avocats

Mea accueilli récemment son père, Meau cabinet PFD Avocats de Saint-Jérôme.« C’est mon père qui m’a donné le goût de choisir le secteur du droit municipal, même si c’est plutôt rare qu’une jeune avocate opte pour ce secteur. Pendant que j’étais étudiante, j’ai eu la chance de travailler avec lui pour préparer un dossier en Cour suprême du Canada. Un autre beau privilège. Mon père, c’est le meilleur mentor que je puisse avoir », lance la Barreau 2021.Pour sa part, bien que son histoire soit un peu particulière, car habituellement dans le domaine juridique, ce sont plutôt les enfants qui viennent rejoindre leurs parents, Me Pierre Paquin y voit là une belle complicité.« Ma fille, c’est aussi ma meilleure amie. Elle me demande des conseils et je lui réponds avec grand plaisir. Nous avons une belle relation personnelle et professionnelle », livre celui qui compte plus de 33 ans d’expérience en droit municipal et droit de la construction, principalement.Pour Me Marie-Michelle Paquin, c’était une évidence d’inviter son père à se joindre à elle. Les choses allaient moins bien pour le paternel dans sa firme à Laval.« J’étais à bout à Laval et venir travailler avec ma fille c’était une opportunité que je ne pouvais manquer », d’ajouter l’homme de 59 ans.La fille, 25 ans, qui a obtenu une maîtrise en droit, estime que sa collaboration avec son père permettra d’offrir des services juridiques complets, tout en conservant une approche personnalisée et attentive envers leurs propres clients.Pour les Paquin, cette combinaison est une chance unique de travailler ensemble et de partager leur expertise. Et pour les clients du cabinet PFD Avocats, c’est une assurance de recevoir des services juridiques de qualité, adaptés à leur situation personnelle.