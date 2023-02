Leila Mahi-Bahi Amar. Source: LinkedIn

Cloé Landry. Source: LinkedIn

Ariane Maillet. Source: LinkedIn

Renaud G. Murphy. Source: Lavery

Deana Tardif. Source: LinkedIn

Beaucoup de stagiaires mettent en avant leur réussite aux examens du Barreau du Québec et font l’annonce sur LinkedIn du lieu où leur stage les attend. Qui a recruté qui ?, qui vient de réussir les examens du Barreau du Québec, rejoint pour son stage Alepin Avocats et Notaires.Diplômée d’un baccalauréat en droit obtenu à l’Université de Montréal, elle a travaillé comme étudiante en droit pour Éducaloi, et a aussi été technicienne de laboratoire pour Brunet, à Laval.a également réussi avec succès ses examens de l’École du Barreau et, tenant à remercier sa famille et ses amis pour leur support tout au long de ce processus, elle est heureuse de devenir stagiaire chez BCF à Montréal.Elle y était jusqu’à présent étudiante en droit, depuis mai 2021.Diplômée d’un baccalauréat en droit obtenu à l’Université de Montréal, Cloé Landry y a également décroché un baccalauréat en urbanisme, aménagement communautaire et régional.est également fière d’avoir réussi ses examens du Barreau. « Après beaucoup d’efforts, un échec et un dernier sprint final, j’y suis arrivée », affirme-t-elle.Elle a débuté son stage au sein d’OMC Avocats, avocats experts en droit criminel à Saint-Jérôme.La stagiaire est diplômée d’un baccalauréat en droit obtenu à l’UQÀM. Elle y a d’ailleurs été présidente du Comité de droit criminel et pénal. Elle a également été coordonnatrice à la vie étudiante pour l’Association des étudiantes et étudiants en droit de l’UQÀM.Pouraussi, c’est une nouvelle étape. La réussite de ses examens au Barreau lui permet d’être aujourd’hui stagiaire pour Lavery à Montréal. Il y était étudiant en droit depuis mai 2022.Le stagiaire, diplômé en droit de l’Université de Montréal, a d’ailleurs aussi été étudiant en droit au DPCP, le Directeur des poursuites criminelles et pénales.Renaud G. Murphy détient aussi un B.B.A, Bachelor of Business Administration, de l’ESG UQÀM.Même son de cloche pour, du côté de Québec, qui a réussi ses examens du Barreau et a travaillé comme étudiante en droit chez Bédard Poulin avocats.C’est désormais l’équipe de la CSN, Confédération des syndicats nationaux, qu’elle rejoint en tant que stagiaire en droit. Elle a débuté son stage chez Laroche Martin – Service juridique de la CSN, le 13 février.Elle détaille sur son profil ses tâches, qui consistent à mener des entrevues avec des clients, élaborer la théorie d’une cause, rédiger des actes de procédure, procéder à l’analyse de dossiers, rédiger des avis juridiques, effectuer des représentations à la Cour, conduire une négociation…Deana Tardif a décroché un baccalauréat en droit à l’Université Laval et a aussi été étudiante en droit pour Tassé Bertrand Avocats à Québec.