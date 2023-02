Me Nina Mei Norvik. Source: Dunton Rainville

Dunton Rainville intègre dans ses équipes la jeune avocate MeCette nouvelle recrue concentre sa pratique dans les secteurs du droit des sociétés, des valeurs mobilières, du financement des sociétés, ainsi que des fusions et acquisitions de sociétés cotées et privées.Avant de se joindre au cabinet, Me Nina Mei Norvik a complété son stage professionnel chez Wellstein Mora Rodriguez International. Sa pratique était axée sur le droit de l’immigration, le droit des sociétés et le litige civil.« Par son ouverture d’esprit et son dévouement, Me Norvik sera en mesure de répondre avec enthousiasme et professionnalisme aux besoins de ses clients », a confié le cabinet au sujet de la jeune avocate.Me Nina Mei Norvik complète présentement un Diplôme d’études supérieures spécialisées en droit des affaires, option produits et marchés financiers. De quoi lui permettre d’approfondir ses connaissances du milieu financier.Multilingue, la jeune femme maîtrise également parfaitement le français, l’anglais et le norvégien.Au cours de ses études, cette Barreau 2021 a eu l’occasion de s’engager dans le milieu associatif. Celle-ci a notamment été bénévole pour The Norwegian Association of Montreal et pour la Clinique d’information juridique de Montréal.Me Nina Mei Norvik est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.