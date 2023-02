Michel Dugal. Sources: Financière des avocates et des avocats et Shutterstock

Les services disponibles pour la communauté juridique québécoise ne sont pas réservés à quelques élus, contrairement à ce que l’on pourrait penser.Il faut déboulonner le mythe, encore bien présent, voulant que cette communauté ressemble à club privé sélect dont les membres seraient uniquement des avocats, des notaires ou des juges. Au contraire, comme nous l’apprend le conseiller, de la Financière des avocates et des avocats , la grande famille du droit dans son ensemble peut profiter d’options avantageuses en matière de protections et de placements.Par grande famille du droit, que veut-on dire au juste ? « Cela signifie tout d’abord qu’il n’est pas nécessaire d’être membre ou de cotiser au Barreau pour pouvoir recourir à nos services. Le simple fait de pratiquer le droit au Québec qualifie d’emblée » explique M. Dugal.De plus, la Financière propose les mêmes couvertures et avantages à toutes celles et ceux qui entourent ces praticiens : enfants de 18 ans et plus, conjointes et conjoints, collègues, employés… et même les conjointes et conjoints de ces derniers !Une vision volontairement généreuse à l’image de la Financière, une société à but non lucratif qui veille depuis 40 ans à la protection au bien-être de l’industrie juridique canadienne plutôt qu’au sien, et qui a jusqu’à aujourd’hui accompagné plus de 37 000 juristes au pays.Assurances vie, assurances maladies graves et invalidité, assurances auto et habitation, assurances voyage, assurances corporatives et collectives (maladie et dentaire) ; la gamme de produits assurantiels accessibles à la grande communauté juridique québécoise par la Financière des avocates et des avocats est vraiment impressionnante.Les assurés peuvent ainsi bénéficier de protections complètes et d’options intéressantes, comme la possibilité de transférer à son enfant sa couverture lors d’une étape de vie importante (début de pratique, achat de première résidence, naissance d’un enfant, etc.). Ou bien de transmettre à ce même enfant de bonnes pratiques financières à un coût très compétitif.Par exemple, une jeune étudiante de 18 ans dont l’un des parents est membre de la Financière peut souscrire une assurance-vie temporaire de 50 000 dollars, comprenant un avenant supplémentaire en cas de maladie grave de l’ordre de 25 000 dollars, pour seulement… 5,94 dollars par mois ! Une véritable aubaine lorsqu’on sait que le montant de cette assurance ne sera revu que 10 ans plus tard, si la jeune femme souhaite renouveler son engagement.Lorsqu’on sait qu’en plus, cette offre assurantielle se double de solutions de placements et d’épargne personnelles très attractives – REER et CELI, CPG, fonds de placement –, ainsi que d’autres collectives (avantages sociaux, REER collectifs, régimes de retraite), on comprend l’ampleur des privilèges réservés à la communauté juridique d’ici. Alors, autant en profiter !