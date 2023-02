Véronique Morin. Source: Lavery

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a procédé à la nomination de trois nouveaux juges.est nommée juge de la Cour du Québec. Elle œuvrera essentiellement à la Chambre civile à Montréal.Véronique Morin exerçait jusqu’à présent comme avocate principale chez Lavery.Ce barreau 1986 a fait toute sa carrière chez Lavery, où elle s’est spécialisée en droit du travail, en droit de la santé et en droit administratif. Elle a régulièrement donné des conférences, et elle a publié des articles juridiques en matière de gestion des ressources humaines et de relations de travail. Elle s’est particulièrement intéressée aux questions portant sur le harcèlement psychologique et aux droits de gérance de l’employeur.Véronique Morin détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Elle est médiatrice accréditée en droit civil, droit commercial et droit du travail.Elle est la présidente de la section Droit des aînés de l’ABC-Québec et la président de la fondation du CSSS Lucille-Teasdale. La nouvelle juge est membre du conseil d’administration du Musée McCord Stewart.est nommé juge de paix magistrat de la Cour du Québec. Il exercera à Montréal ou dans le voisinage immédiat de la métropole.Admis au barreau en 2004, Simon Lavoie a commencé sa carrière en pratique privée, avant de rejoindre le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).Simon Lavoie détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.est nommée juge de la cour municipale de la Ville de Saint-Jérôme.Barreau 2010, la nouvelle juge a fait carrière jusqu’à présent à la Ville de Montréal, comme procureure aux poursuites criminelles et pénales.Maryse Paquette détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.