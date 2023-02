Mes Sylvain Pierrard, Frédéric Laflamme et Vincent Towner. Source: Lavery

Mesà Québec,à Trois-Rivières età Sherbrooke sont les nouveaux associés du cabinet Lavery.« Ils jouent un rôle crucial dans le développement de l’entreprise et notre volonté d’être un partenaire de croissance pour les entreprises basées sur Québec », peut-on lire sur la page LinkedIn du cabinet.Me Sylvain Pierrard est avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe droit des affaires et de l’équipe propriété intellectuelle du cabinet.Il concentre sa pratique en marques de commerce, en droit d’auteur ainsi qu’en droit corporatif et commercial.Celui-ci est régulièrement appelé à donner des avis juridiques en matière de propriété intellectuelle pour une clientèle variée. Il agit également dans le processus d’enregistrement de marques de commerce et dans le cadre de procédures en radiation et d’opposition devant la Commission des oppositions des marques de commerce.Membre du Programme Lavery GO inc., Me Sylvain Pierrard conseille et assiste les entrepreneurs et entreprises en démarrage tant en droit corporatif qu’en propriété intellectuelle.Ce nouvel associé est membre du groupe litige et règlement des différends du cabinet.Il agit comme plaideur en litige civil et commercial, principalement en responsabilité civile, en droit de la construction et en litige d’actionnaires.Celui-ci est également appelé à représenter des sociétés canadiennes et étrangères, des assureurs, des manufacturiers, des entrepreneurs et des actionnaires devant les différents tribunaux supérieurs du Québec et à les conseiller dans le règlement de leurs conflits.Me Frédéric Laflamme a fait ses armes au sein du cabinet Blake, Cassels & Graydon LLP.Par la suite, celui-ci a poursuivi ses études en France au sein de l’École supérieure de journalisme de Lille.De retour au Québec, Me Frédéric Laflamme a été animateur à ICI Radio-Canada Première pendant une dizaine d’années. Il a également collaboré à de nombreuses émissions nationales.Me Vincent Towner est, quant à lui, membre du groupe droit des affaires. Dans le cadre de sa pratique, il collabore régulièrement à des dossiers impliquant des réorganisations corporatives et des transactions commerciales.Il réalise également des mandats relatifs à la rédaction de contrats tels que des baux commerciaux, des conventions de services et des conventions d’approvisionnement.Pendant ses études à l’Université d’Ottawa, celui-ci a œuvré à titre d’adjoint législatif auprès de la sénatrice Céline Hervieux-Payette.Il préparait notamment des discours et allocutions au Sénat et effectuait des travaux de recherche dans le cadre de l’élaboration de projets de loi.