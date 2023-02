Camille Stell. Sources: Lawyers Mutual Consulting & Services et Shutterstock

Tous les avocats ne travaillent pas dans un bureau, le télétravail étant devenu pour certains la norme, en dehors de réunions très importantes et de rendez-vous au tribunal, par exemple.Pour, auteure américaine et présidente de Lawyers Mutual Consulting & Services, qui se donne pour mission d’aider les cabinets à créer « une pratique juridique moderne », il peut être intéressant dans ce cas de mettre en place un « rituel de détente », le soir.Car si travailler chez soi peut présenter certains avantages, comme le fait de moins perdre de temps dans les transports, il peut être difficile, à la fin de la journée, de vraiment couper du travail.Courriels qui continuent à tomber et auxquels on répond, appels Zoom qui débordent sur la fin de journée… Il est parfois complexe d’établir des frontières claires entre le travail et la vie personnelle.L’experte américaine estime pourtant, dans un billet publié sur Attorney at Work, que cela est absolument nécessaire, qu’il s’agit d’un « tampon crucial » pour gérer le stress au travail.Voici pourquoi elle a créé son rituel de détente, un 30 à 40 minutes bien utile dont Droit-Inc partage les grandes étapes, et qui vise surtout à être capable de relaxer une fois qu’il est effectué.Première étape, l’experte conclut sa journée en faisant une dernière vérification de sa messagerie vocale et de ses courriels de la journée.Si elle a oublié quelque chose d’important, elle l’ajoute à son outil de gestion de projets, Trello, pour ne pas l’oublier le lendemain, ou au retour de la fin de semaine.Un vrai moyen de ne pas avoir encore la tête dans le travail le soir, est encore celui d’anticiper.Une réunion prévue le lendemain ? Autant en vérifier les détails pour avoir l’esprit tranquille. Est-ce sur Zoom ? Par téléphone ? En personne ? Et ai-je des documents à livrer ?Un outil comme Trello, ou tout autre outil de gestion de projets, peut servir à y voir plus clair sur ses tâches en cours. Faire le tri dans celles-ci permettra aussi d’y voir plus clair, entre projets terminés, à clore, urgents…C’est l’occasion de se faire une liste de tâches pour le lendemain, en se bloquant des créneaux sur son calendrier pour celles-ci. Car s’il est évidemment important de bloquer du temps pour ses clients, ses rencontres, il est aussi primordial de ne pas s’oublier.Certaines tâches nécessitent du temps sans appels Zoom, sans coups de fil, sans déplacements éventuels. Et il faut prévoir ces moments.L’experte préconise aussi aux esprits « visuels », de se faire une fiche papier de ce qui les attend.Une petite fiche, pas « trop écrasante », sur laquelle ils auront le plaisir de barrer les éléments terminés avec leur stylo préféré.Camille Stell suggère aussi de se parler, de créer des « affirmations » au fur et à mesure de l’année, quitte à les mettre à l’écrit pour comparer ce que l’on vivait hier avec ce que l’on vit aujourd’hui, et voir sa progression au fil des mois.Pourquoi ne pas le faire chaque soir ? Cela prend cinq minutes à tout casser.Pour l’auteure américaine, ce rituel de détente est un moment sacré qui permet de s’éloigner de son coin bureau sans emporter son travail avec soi dans son temps personnel.À chacun de s’inventer sa routine…