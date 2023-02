Mes Charles Laplante et Valerio Arcobelli. Source: KRB Avocats

Après y avoir effectué leur stage du Barreau, Mesetont décidé de démarrer leur carrière chez KRB Avocats.Me Charles Laplante est sociétaire au sein du groupe immobilier.Il a travaillé pendant plusieurs années comme parajuriste et assistant juridique, principalement en droit civil et commercial, tant sur des dossiers judiciarisés qu’au service des besoins corporatifs et transactionnels de PMEs.Durant son parcours universitaire, Me Charles Laplante a été assistant de recherche en droit de la preuve civile technologique.Celui-ci a également participé à une école d’été en droit privé comparé de l’Université Paris Nanterre et a été étudiant-clinicien à la clinique juridique de la Faculté de droit.Il a reçu de nombreux prix lors de simulations des marchés boursiers, de simulations de l’ONU, de concours de rédaction de projets de loi et de concours de cas d’affaires.Me Charles Laplante a obtenu son diplôme en droit à l’Université de Montréal.Me Valerio Arcobelli est, quant à lui, sociétaire au sein du groupe de F&A/droit corporatif et commercial de KRB.Avant de rejoindre le cabinet, il a acquis une expérience pratique en tant qu’étudiant dans un cabinet boutique dans les secteurs corporatifs et de l’immobilier.Durant ses études, il a été vice-président des affaires financières de l’Association des étudiants en droit civil de l’Outaouais et membre actif de l’Association du droit des affaires.Il a complété ses études juridiques à l’Université d’Ottawa, où il a obtenu son diplôme avec mention summa cum laude.