Me Al Brixi. Source: Langlois

Me Rose-Marie Huot-Beaumont. Source: Langlois

Me Mathieu Marchand. Source: Langlois

Langlois Avocats vient d’annoncer l'arrivée de Mesetau sein du cabinet.Après avoir démarré sa carrière au sein du cabinet Fasken, cette nouvelle recrue a décidé de rejoindre le groupe de litige et règlement de différends chez Langlois Avocats.Sa pratique est principalement orientée vers la responsabilité contractuelle, les actions collectives, la responsabilité du fabricant et du vendeur, le droit de la consommation, ainsi que les recours extraordinaires, dont les injonctions.« C’est une grande fierté pour moi de pouvoir contribuer au succès de Langlois, d’accompagner sa clientèle estimée et de collaborer avec mes pairs », confie l’avocat.Avant d’intégrer le milieu juridique, Me Al Brixi a enseigné l’administration des affaires au niveau collégial et a offert du mentorat à plusieurs entrepreneurs immigrants.Au cours de ses études, le jeune homme a effectué un stage auprès de l’honorable juge Martin Castonguay, siégeant en chambre commerciale à la Cour supérieure du Québec.Celui-ci a également effectué un échange étudiant à la East China University of Political Science and Law, où il a obtenu une mention d’honneur pour l’excellence de ses résultats.Il est titulaire d’un baccalauréat de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, ainsi que d’un baccalauréat en commerce et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Concordia.Cette avocate concentre sa pratique en droit des affaires. Elle prend régulièrement part à des transactions d’acquisition et de vente d’entreprises, des réorganisations, des restructurations financières ainsi qu’au financement d’entreprises.Me Rose-Marie Huot-Beaumont intervient également dans le cadre de la rédaction d’ententes commerciales de toutes sortes.Sur le site du cabinet, on peut lire que cette nouvelle recrue est reconnue pour « son approche méthodique et humaine, mais aussi pour sa grande rigueur et son souci du détail ».Avant de rejoindre Langlois Avocats, celle-ci a occupé un poste de directrice en services juridiques pour la société de comptables Mallette.C’est au sein du cabinet DS Avocats que la jeune femme a fait ses armes en tant qu’avocate.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Me Mathieu Marchand pratique, quant à lui, principalement le droit fiscal et le droit des sociétés.Il représente des entreprises ainsi que des particuliers en matière de planification fiscale, de fiscalité internationale, de réorganisation d’entreprise, de fusions et acquisitions, de planification successorale et de litige fiscal.« Ce qui m’a d’abord attiré au cabinet, c’est la possibilité de travailler sur des dossiers passionnants de grande envergure. Ce qui m’a convaincu d’y travailler, c’est la possibilité de discuter de mes mandats avec mes nouveaux collègues, des avocats d’exception, sur une base quotidienne », révèle l’avocat.Ce passionné de fiscalité internationale assiste depuis 2019 aux sessions du Comité d’experts sur la coopération internationale en matière fiscale des Nations Unies.Avant de se joindre à Langlois, cet avocat travaillait chez Revenu Québec. De quoi lui permettre d’approfondir ses connaissances sur le fonctionnement d’une administration fiscale.Ce Barreau 2016 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke.