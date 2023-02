Me Sylvain Chabot. Source: Cain Lamarre

L'avocat et associé Mevient de succéder à Me, à titre d'associé directeur du bureau de Québec.Me Sylvain Chabot exerce en droit du travail et de l’emploi, et sa clientèle se compose exclusivement d’employeurs.Il les conseille en matière de relations de travail sur les plans collectif et individuel, de normes du travail, d’accidents du travail et maladies professionnelles, de santé et sécurité au travail, de droits et libertés de la personne, ainsi qu’en droit administratif.Ses principaux secteurs d’activité sont l’industrie manufacturière, l’administration publique, l’agriculture et l’agroalimentaire, l’énergie et les ressources naturelles, et le transport.Il représente fréquemment ses clients devant le Tribunal administratif du travail et les tribunaux civils et d’arbitrage.Me Sylvain Chabot les assiste dans le cadre de campagnes de syndicalisation, de demandes d’accréditation et de négociations de conventions collectives.Ce nouvel associé « sait se démarquer auprès de sa clientèle grâce à son excellente aptitude de vulgarisation », fait savoir le cabinet.Il a également été reconnu «Lawyer of the Year» en 2022 par «Best Lawyers®» en plus d'être membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.Au cours de sa carrière, celui-ci a donné de multiples conférences et a enseigné à l’École du Barreau du Québec.