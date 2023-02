Sara Jacqueline King. Source: Fox 5

Sara Jacqueline King entourée d’Aaron Rodgers, Tom Brady, Patrick Mahomes et Josh Allen. Source: Cour de district du centre de la Californie

Un casino, de faux clients et beaucoup d’argent. Voici les ingrédients qui ont permis à une avocate de dilapider des millions… et sa carrière., une avocate du comté d’Orange en Californie, a dépensé 10,2 millions de dollars US en jouant 24 heures sur 24 pendant six mois au casino de l’hôtel Wynn à Las Vegas, rapporte le New York Post.L’avocate aurait obtenu des prêts pour un total de 10,2 millions de dollars US à destination de clients de son cabinet… Or, il ne s’agissait que de faux clients.King aurait utilisé cet argent pour emménager durant six mois dans une suite de l’hôtel Wynn, passant son temps à jouer dans le casino de l’établissement.Afin de continuer à recevoir de l’argent frais, l’avocate a régulièrement envoyé des photos d’elle en compagnie de joueurs de football rencontrés à Las Vegas, des athlètes aussi connus que les quarts-arrièresetLes photos de l’avocate en compagnie de célébrités ont permis de renforcer la confiance de LDR, l’institution financière prêteuse, basée dans les Îles Vierges, qui finançait sans le savoir le train de vie de l’avocate.Chaque dollar des 10,2 millions de dollars US prêtés par LDR aura été dilapidé… jusqu’à ce que le prêteur cesse d’alimenter le cabinet de Sara Jacqueline King. L’institution financière poursuit l’avocate pour rupture de contrat, fraude, vol civil et compte déclaré - une cause d'action en Californie qui permet à un créancier de poursuivre en justice pour obtenir un paiement.L’avocate serait maintenant ruinée. Officiellement, ses actifs s'élèvent désormais à 11,98 $, selon des documents fournis durant son procès.Même si elle jouait cet argent au casino, il lui faudrait une chance incroyable pour parvenir à rembourser les 10,2 millions de dollars US…