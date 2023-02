Ekaterina Tsimberis. Source: Smart & Biggar

Le ministre de la Justice,, a procédé à la nomination d'une juge de la Cour fédérale.L’avocateest nommée juge de la Cour fédérale, où elle remplace le juge, qui devient juge surnuméraire.Ekaterina Tsimberis était jusqu’à présent associée et directrice chez Smart & Biggar. Cette Montréalaise vient de passer 23 années dans ce cabinet où elle s’est spécialisée en droit de la propriété intellectuelle.Cette agente de marques de commerce connaît bien la Cour fédérale, puisqu’elle a plaidé à de nombreuses reprises devant ce tribunal plaidé dans le cadre de litiges en matière de propriété intellectuelle, dans des affaires touchant les marques de commerce, la commercialisation trompeuse, les indications géographiques et les dessins industriels.Ce barreau 1999 a aussi représenté ses clients devant l’Office de la propriété intellectuelle du Canada dans des procédures d’opposition et d’annulation de marques de commerce.Ekaterina Tsimberis a rédigé des articles et donné des conférences au sujet de la propriété intellectuelle, au Canada et à l’étranger.L’avocate a été fellow de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC). Elle a été directrice et responsable du cours Comprendre les marques de commerce de l’Université McGill.Ekaterina Tsimberis détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, et un baccalauréat ès sciences en physiologie de l’Université McGill.