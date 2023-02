Me Rebecca Laporte-Duval. Source: Dunton Rainville

Déterminé à poursuivre sa croissance via le recrutement de jeunes talents, le cabinet Dunton Rainville vient d'accueillir une nouvelle avocate.Merejoint ainsi le bureau de Laval après y avoir effectué son stage du Barreau.« C'est avec fierté que j’entame donc officiellement ma carrière d’avocate au sein de l'équipe de Dunton Rainville », a confié la jeune femme sur LinkedIn.Sa pratique est axée sur le droit municipal, le droit civil et le droit du travail.« Déterminée et avisée, Me Laporte-Duval conseille et défend les intérêts de ses clients, autant lors de négociations ou de médiations que devant les tribunaux », a déclaré le cabinet au sujet de sa nouvelle recrue.Pendant son parcours universitaire, la jeune avocate a participé au colloque étudiant international Les Ateliers Schuman, organisé par la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l’Université Laval.Parallèlement à ses études, Me Rebecca Laporte-Duval a également été moniteur en sauvetage à l’Académie Lafontaine.Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval.