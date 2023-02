Me Michael E. Vathilakis et Me Joey Zukran. Sources: Renno & Vathilakis et LPC Avocats

Cette demande d’action collective a été intentée le 21 février dernier parcontre Uber, qui lui aurait facturé des frais de 5,75$, à la suite d’une annulation de transport.Le 26 novembre 2022, le fils de la demanderesse a commandé une course Uber qu’il a par la suite annulée, avant que la voiture n’arrive. Or, Uber aurait débité de la carte de crédit de la requérante un montant de 5,75$ en raison de l’annulation, sans jamais fournir de justification.Ces frais d’annulation facturés par Uber seraient illégaux pour trois raisons:Les avocats représentant la demanderesse sont Medu cabinet Renno & Vathilakis et Mede LPC Avocats.Le groupe de cette action collective représente ici :« Toute personne au Québec qui, après avoir annulé son Uber (ou après que Uber a initié l'annulation) : (i) a payé un montant fixe stipulé montant fixe stipulé de frais, de pénalités ou de dommages à Uber, en violation de l'article 13 de la LPC ; ou l'article 13 de la LPC ; ou (i) se sont vu imputer par Uber des frais qui n'étaient pas n'étaient pas précisément indiqués dans le contrat, contrairement aux articles 12 et 219 de la LPC. »La requérante réclame donc des dommages-intérêts compensatoires d’un montant de 5,75$ en son nom et au nom de chaque membre du groupe en plus d’un montant à déterminer pour « ce que l'on ne peut qualifier que de violation intentionnelle et de violation flagrante de la loi et d'une faute grave de la part d'Uber ».