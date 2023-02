Me Philippe Levac. Source: Stikeman Elliott

Me Viviane Roy. Source: LJT Avocats Lawyers

Leila Mahi-Bahi Amar. Source: LinkedIn

Alyson Grenier. Source: LinkedIn

Le cabinet vient d'accueillir Meau bureau de Montréal en tant qu'avocat au sein du groupe Fiscalité et du groupe national Régimes de retraite et avantages sociaux.Celui-ci offre des conseils sur tous les aspects de la législation et de la réglementation portant sur les régimes de retraite et les avantages sociaux, notamment dans le cadre d'opérations visant des sociétés, comme les fusions et acquisitions, l’insolvabilité et les réorganisations.Il s’intéresse aussi aux questions liées à la gouvernance, à l’administration et aux investissements des régimes de retraite.Avant de rejoindre Stikeman Elliott, Me Philippe Levac travaillait pour la firme Normandin Beaudry.Après avoir complété son stage au sein du cabinet, Mese joint à LJT Avocats Lawyers à titre d’avocate en droit commercial et corporatif pour y poursuivre sa carrière.Durant ses études en droit à l’Université de Montréal, elle a participé au Garage Légal, une clinique juridique accompagnant des entreprises en démarrage.Passionnée d’implication communautaire, elle a également co-organisé une exposition d’arts caritative au profit de l’organisme Les Impatients.Après avoir réussi les examens du Barreau du Québec,s’apprête à effectuer son stage au sein du cabinet situé à Laval.Durant ses études, la jeune femme a été technicienne de laboratoire. Celle-ci assurait le service à la clientèle dans le milieu de la pharmacie communautaire.Au cours de l’été 2021, elle a également été stagiaire auprès de l’Honorable Lori Renée Weitzman.se joint au cabinet situé à Trois-Rivières afin d’effectuer son stage du Barreau.La jeune femme a été commis de service au sein de l’Agence du revenu du Canada.Elle a également été tutrice afin d’aider des élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage dans leurs devoirs.Détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, Alyson Grenier détient également un diplôme en sciences de la nature du Cégep de Trois-Rivières.