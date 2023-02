Kim Kardashian. Source: Instagram

Impression d’écran du compte Instagram de Kim Kardashian

L’étudiante en droit la plus célèbre au monde se rapproche de jour en jour de son rêve d’être assermentée.C’est par une publication sur son compte Instagram que Kim Kardashian a révélé à ses 346 millions d’abonnés qu’elle vient d’entamer ses cours de droit constitutionnel et de droit en propriété collective.Si elle semble assidue dans ses études, Kim Kardashian ne s’en tient pas là.Celle qui souhaite se consacrer à la réforme de la probation et de la libération conditionnelle a assisté récemment à un dîner de Reform Alliance, une organisation à but non lucratif qui oeuvre à faire avancer de telles réformes, rapporte LegalCheek.La vedette des réseaux sociaux a fait sensation à ce dîner organisé mi-février à Los Angeles où, vêtue d’une robe rose éclatante, elle a souligné la nécessité de soutenir ceux qui ont été affectés par le système judiciaire américain.Les prisons américaines accueillent deux fois plus de personnes condamnées pour avoir brisé leur parole que de personnes condamnées pour de nouveaux crimes, selon le site Internet de Reform Alliance.