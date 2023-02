Me Ruth Carter. Source: LinkedIn

C’est toujours assez difficile au début de se motiver à aller courir, surtout au moment de l’hiver québécois. Mais quand c’est fait, la satisfaction est telle que la fois suivante, on sait que cela en valait la peine. Et on y retourne.Si ce sentiment est assez universel et ne concerne pas que la course à pied, Me, avocate, écrivaine et conférencière américaine qui signe un billet à ce sujet dans Attorney at Work, remarque que beaucoup de ses amis avocats vont courir.Elle s’est demandé pourquoi, et ce que cela leur apportait. Elle-même dit d’ailleurs avoir déjà participé à « une poignée de courses », dont quatre semi-marathons. Bien sûr, cela est bon pour maintenir son physique.Mais encore ? L’avocate a mené un petit sondage autour d’elle.Aller à la gym, faire du soccer, jouer au baseball… Pourquoi pas, mais l’avantage de la course à pied, selon plusieurs avocats sondés, c’est d’abord et avant tout la possibilité de se retrouver enfin seul.Pas de clients, d’appels intempestifs, de brouhaha incessant… On se retrouve juste soi-même, avec son casque sur les oreilles, seul au monde.« Plusieurs ont dit que courir leur permet de se vider l’esprit et à réfléchir, parfois simultanément », pointe l’experte, qui ajoute que pour certains de ces avocats, cela leur donne aussi un sentiment d’accomplissement.Lauren Vint, étudiante à la Faculté de droit de l'Université de Baltimore, a pour sa part confié à l’avocate courir parce que cela constitue pour elle un espace sans jugement.« Quand rien n'a l'air de bien se passer, je me promène sur les sentiers/la route et j'ai l'impression de réussir quelque chose », lui a-t-elle précisé.Si elle peut également aider à gérer une forme de stress, la course à pied constitue par ailleurs, pour certains avocats, le moyen de demeurer « sain d’esprit », d’éviter d’être « déprimé », voire de devenir « fou ».Tout simplement parce que ce moment est une véritable occasion de se vider la tête et de rester concentré.Un associé a ainsi indiqué à l’experte que la course à pied lui apportait du bien-être autant sur le plan mental que physique, dans le cadre d’une profession qui nécessite sans cesse de savoir soulager son stress et de gérer son humeur.Celle-ci peut en effet être facilement affectée par les problématiques du quotidien.Une praticienne solo, Me, a précisé à Me Carter que courir lui permettait même d’avoir une approche plus neutre pour résoudre les cas.Le propre de la course à pied est de faire travailler son endurance. Savoir tenir le même rythme longtemps, apprendre à s’économiser pour tenir. Pas question de se lancer dans un sprint.Aussi, plusieurs avocats ont souligné que la course leur donnait plus d’endurance et d’énergie, un avantage important quand il faut travailler de longues heures.En faire un sujet de conversationIl ne faut pas oublier que la course à pied peut devenir un sujet de conversation en soi. « Tu cours où toi ? Plus tôt le matin ? Le dimanche ? Cette montre connectée, ça t’aide vraiment ? »Pour Me Ruth Carter, pas de doute, cela donne matière à réflexion. Et pour ceux qui ne s’y sont jamais mis, elle l’assure, beaucoup d’avocats courent et ont nécessairement des conseils à donner à ce niveau.Peu importe que l’on tienne 15 minutes ou une heure, l’important est de courir.