Me Andrée-Anne Martel. Source: Radio-Canada

Mea reçu le prix Bastarache Charron lors du dernier souper français 2023 – Juristes Power, organisé par le Regroupement étudiant de common law en français (RÉCLEF), en collaboration avec la Faculté de droit à l’Université d’Ottawa et l’Association étudiante de common law (AÉCL).L’ancienne directrice générale de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) a été mise à l’honneur avec ce prix décerné annuellement pour souligner le travail d’un membre de la communauté juridique francophone et ses efforts à défendre les droits linguistiques dans la langue de Molière en contexte minoritaire.« Cette distinction vient mettre en lumière les dix années dévouées de Me Andrée-Anne Martel pour l’AJEFO. L’implication et la détermination à mobiliser la communauté juridique d'expression française de notre consœur a permis des avancées significatives pour un meilleur accès à la justice en français. C’est une véritable source d’inspiration pour toutes et tous », a déclaré Me, Directrice générale de l’AJEFO.Franco-ontarienne admise au Barreau de l’Ontario en 2012, Me Andrée-Anne Martel avait pris la tête de l’AJEFO en 2014 avant de quitter en 2022 pour un nouveau mandat au sein du Centre des services communautaires Vanier.Pendant dix ans, cette leader de la communauté juridique d’expression française a œuvré pour fournir davantage de ressources juridiques en français, mobiliser les membres de l’AJEFO et poursuivre les collaborations avec les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que divers organismes de l’Ontario, afin d’assurer l’accès à des services juridiques en français de haute qualité pour la communauté.Avec l’équipe de l’AJEFO, Me Andrée-Anne Martel fut à l’origine de projets novateurs, qui ont encore aujourd’hui un réel impact sur la communauté juridique, mais aussi pour le grand public.