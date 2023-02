L’Établissement de détention Leclerc à Laval et Me Bruce Johnston et Me Clara Poissant-Lespérance. Sources: Trudel Johnston & Lespérance et Radio-Canada

Jeudi 23 février dernier, Meet Meainsi que, stagiaire du cabinet Trudel Johnston & Lespérance ont déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre le gouvernement du Québec concernant les fouilles à nu et les problèmes d’accès aux soins de santé à l’Établissement de détention Leclerc à Laval.Cette action collective vise toutes les femmes qui ont été détenues au sein de cet établissement pénitentiaire depuis le 6 septembre 2019.La demanderesse, Louise Henry allègue que la façon dont le ministère de la Sécurité publique traite les femmes qui y sont détenues viole leur droit à l’intégrité, à la sécurité, à la dignité, à l’égalité, d’être soumises à un régime carcéral distinct approprié à leur sexe et à leur condition physique et mentale.Des faits qui constituent une violation de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne.Cette action collective vise donc à obtenir des dommages-intérêts en réparation des violations des droits fondamentaux des membres et en compensation du préjudice que celles-ci ont subi. La demande vise aussi à faire cesser ces violations.Louise Henry a été incarcérée à Leclerc à deux reprises, du 18 décembre 2017 au 17 mai 2018 et du 30 juin 2019 au 27 janvier 2020.Désormais pleinement engagée sur ces problématiques, celle-ci a écrit le livre Délivrez-nous de la prison Leclerc! dans le but de dénoncer les conditions inhumaines au sein de cette prison.