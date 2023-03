Me Martin Ouellet

Devenir pharmacien ou plutôt avocat ? Mea décidé de faire les deux. Enfin, il a d’abord commencé par l’officine pendant une vingtaine d’années, avant d’amorcer un virage vers le droit à la quarantaine.Ce Barreau 2020 vient tout juste de mettre sur pied son bureau d’avocat, baptisé « Pharmavocat » à Lévis, à côté de Québec. Avec un tel nom de cabinet, il est facile de comprendre que Me Ouellet est loin d’oublier son autre profession.Il souhaite désormais défendre les intérêts des travailleurs de la santé, entre autres mandats.« C’est une plateforme avec laquelle je veux atteindre les collègues pharmaciens pour faire du droit de la santé, souligne-t-il. C’est mon but ultime. »Ayant une formation pointue en droit du travail, pour l’instant, il œuvre en particulier dans ce domaine auprès de ses collègues pharmaciens, à propos de contrats par exemple, ou de problématiques avec des employés. Il va observer la demande pour se spécialiser en droit de la santé.Tout professionnel de la santé basé dans la grande région de Québec peut faire appel à ses services.Pour lancer son cabinet, il lui a fallu passer par une série de démarches administratives. Il précise que le site du Barreau du Québec est fort de nombreux articles pratiques concrets, par exemple pour faire son journal de recettes... Il a aussi, entre autres, suivi une formation proposée pour la comptabilité.« J’ai relu et relu des règlements pour être sûr que tout soit conforme, j’ai des amis aussi qui ont des cabinets à qui j’ai demandé conseil », ajoute l’avocat pharmacien.Me Ouellet met par ailleurs en avant des honoraires raisonnables.« Je trouve ça important parce que plus on fait d’argent dans la vie, plus le monde nous charge cher, dit-il. Ce n’est pas parce qu’on gagne plus qu’on doit payer plus cher pour nos bananes à l’épicerie. Je veux proposer des honoraires abordables, comme si on s’adressait à Monsieur et Madame ‘Tout le monde’. »Il souhaite ainsi que ses clients trouvent grâce à lui une alternative aux grands cabinets.Son père travaillait dans une pharmacie comme gérant, et lui a conseillé, alors qu’il était plus jeune, de se tourner vers ce domaine alors en essor selon lui.Me Ouellet, qui est devenu pharmacien en 2001, dit avoir réellement apprécié ses années d’études à l’Université Laval. Il a par la suite travaillé entre autres chez Pharmaprix.« En 2016, j’ai trouvé que ça commençait à tourner en rond un peu, ce domaine, se souvient-il. C’était avant l’attribution des nouveaux pouvoirs aux pharmaciens. »Pour ajouter des cordes à son arc, il a décidé de suivre une mineure en criminologie, toujours à l’Université Laval, afin de voir s’il avait encore la piqûre pour l’école avant de commencer un parcours un peu plus long.« J’ai toujours eu en tête de devenir avocat et je me suis dit ‘regarde, j’ai 40 ans, si je ne le fais pas là, je ne le ferai jamais, alors go !’, lance-t-il. C’était comme un vieux rêve que j’ai décidé d’atteindre. »Il a obtenu son baccalauréat en droit en 2019. Son idée était d’étudier tout en continuant à travailler comme pharmacien, puis, une fois le Barreau obtenu, de quitter la pharmacie et de travailler comme avocat.Tout en débutant sa carrière d’avocat en droit du travail à la Ville de Québec, où il a travaillé près de deux ans à temps plein, il a réfléchi au fait de lancer son propre cabinet. Pour cela, il avait besoin d’un peu plus de souplesse dans ses horaires.S’il a apprécié son « expérience enrichissante à la Ville de Québec », il a finalement décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale tout en continuant à travailler comme pharmacien remplaçant dans plusieurs pharmacies afin de réaliser ses démarches « tranquillement ».Il a commencé à rentrer des mandats en mars, grâce au bouche-à-oreille et au lancement de son site Internet. Il compte diminuer peu à peu ses heures en pharmacie, selon la demande.Il tenait à partir son propre « business » pour être son propre patron.« J’ai la fibre entrepreneuriale, pointe-t-il. Je ne me sens pas à mon maximum quand je travaille pour quelqu’un d’autre. Je n’ai aucun problème pour travailler plus de 60 heures par semaine, mais j’ai besoin de décider quand je le fais et quand je prends des vacances. Je veux aussi être capable de décider où je m’en vais. »Reprendre des études tardivement, « ç'a bien été », relate l’avocat.« À l’âge adulte, on est confronté à toutes sortes de droits, que ce soit des hypothèques, des emprunts bancaires, des contrats, alors que quand on est jeune, on n’a pas encore fait face à cela ».La seule chose plus difficile quand on reprend des études plus tard selon lui, ce sont les obligations familiales et le fait de ne pas pouvoir compter, par exemple sur des prêts et bourses. Il lui a fallu continuer de travailler en parallèle.Mais globalement, l’avocat originaire du Lac Saint-Jean adepte de randonnées pédestres et de jeux de société estime qu’on a peut-être un peu plus de sérieux qu’à la vingtaine, où la vie sociale et les sorties sont importantes, la plupart du temps.Son cabinet d’avocat est aujourd’hui un bureau à la maison. Pour l’instant, il veut « voir comme ça va aller » et est très ouvert à s’entourer par exemple d’un parajuriste ou de toute assistance juridique à l’avenir…