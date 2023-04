Mes Jean-François Lehoux et Ivan da Fonseca. Source: Novalex

Novalex vient d’annoncer l’arrivée de Mesetau sein de son groupe litige et règlement de différends.Avec ces nouvelles recrues, le cabinet entend bien « renforcer son expertise et son offre de services dans le domaine ».Cet avocat concentre sa pratique en défense pour les professionnels de toutes professions dans tous les aspects couverts par le droit professionnel et disciplinaire.Fort de ses 40 ans d’expérience en litige, Me Jean-François Lehoux a eu l’occasion de représenter de nombreux clients devant tous les tribunaux civils du Québec, devant de nombreuses instances civiles, disciplinaires et administratives ainsi que devant la Cour suprême du Canada.Auparavant, celui-ci a travaillé pendant plus de trente ans pour McCarthy Tétrault. Avant de rejoindre Novalex, Me Jean-François Lehoux a également fait un passage au sein du cabinet Battista Turcot Israel Corbo Il est professeur invité à l’Université Laval et à l’Université de Montréal en responsabilité professionnelle ainsi qu’en évaluation des dommages.Celui-ci a également donné de nombreuses conférences en responsabilité professionnelle, en évaluation de dommages, en preuve civile, en actions collectives, en matière de juridiction internationale privée ainsi qu’en droit professionnel et disciplinaire.Me Jean-François Lehoux est diplômé en droit de l’Université Laval.Me Ivan da Fonseca exerce en litige civil et commercial, et en droit public et constitutionnel. Il concentre sa pratique notamment sur la responsabilité civile, les litiges contractuels, le droit administratif et les questions de Charte.Celui-ci a commencé sa carrière comme avocat-recherchiste à la Cour d’appel du Québec. Ce travail l’a notamment amené à mener des recherches jurisprudentielles et doctrinales.Ce Barreau 2019 se démarque « par son sens d’écoute et de communication, développé à travers sa participation constante dans diverses initiatives sociales », peut-on lire sur le site du cabinet.Et pour cause, Me Ivan da Fonseca est particulièrement engagé quand il est question de bénévolat. Le jeune homme a notamment été éducateur pour Éducaloi, formateur pour le Concours de plaidoirie au sein de la clinique juridique Juripop ou encore membre de la clinique juridique, le Y des femmes de Montréal.Il est diplômé en droit civil de l’Université de Montréal, en common law de Dalhousie University à Halifax et en droit européen de Utrecht University, aux Pays-Bas.