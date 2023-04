Me Jean-François Fortin. Source: LinkedIn

Après avoir passé 15 ans à l’Autorité des marchés financiers, cet avocat s’est trouvé un nouveau défi.Meest nommé sous-ministre délégué au ministère de la Justice du Canada.Me Fortin a commencé sa carrière de juriste en 1996 comme avocat chez Robinson Sheppard Shapiro. Quatre ans plus tard, il se joint à McCarthy Tétrault, où il devient associé en 2003. Il exerçait en litige civil, commercial, professionnel et disciplinaire. Il a représenté devant les instances administratives et judiciaires, incluant la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec, les comités de discipline et les conseils d’arbitrage.C’est en 2008 que Me Jean-François Fortin quitte la pratique en cabinet pour rejoindre l’Autorité. Il est nommé gestionnaire aux enquêtes et manipulations du marché et délits d’initié chez le régulateur. Un an plus tard, il devient directeur de l’inspection et des enquêtes de l’Autorité.Me Jean-François Fortin est nommé directeur général du contrôle des marchés du gendarme des marchés financiers. Dans cette fonction, il a dirigé une équipe de plus de 195 personnes chargées de prévenir et de détecter les infractions, d'enquêter et de les faire sanctionner.Ce barreau 1996 a dirigé les travaux de projets importants comme celui de l’administration électronique de la preuve (AÉP) et de l’entrepôt d’analyse de données MAP.À ce poste, Me Fortin assurait également la collaboration de l’Autorité avec ses différents partenaires québécois, canadiens et internationaux, tels que les régulateurs étrangers et canadiens en valeurs mobilières, les corps policiers, les agences gouvernementales et certains ministères.Il a représenté l’Autorité auprès de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).Me Jean-François Fortin détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, et un certificat en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval.Dans un message sur LinkedIn, Me Fortin se félicite de sa nomination:« Cher réseau, après avoir passé les 15 dernières années (de bonheur!) à l’Autorité des marchés financiers, j’ai le plaisir de vous annoncer que je joindrai le ministère de la Justice du Canada à titre de sous-ministre délégué de la Justice à compter du 27 mars prochain. Je suis très enthousiaste face à ce nouveau défi professionnel et j'ai très hâte de joindre l’équipe de Justice! »