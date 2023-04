Nouvelles |

« Je jette mon diplôme de droit » Par : Marie-Ève Buisson | Le : 2023-04-03



Un jeune avocat a pris la décision de laisser tomber ses études en droit et sa carrière d'avocat. Pourquoi?



« Je jette mon diplôme de droit. Il m'a fallu 4 ans pour devenir avocat, et je vais mettre ça de côté pour un moment », a mentionné l’ancien avocat Charles Goelen, dans une publication plutôt controversée sur LinkedIn.







Sa publication a attiré de nombreux commentaires sceptiques face à ce choix hors du commun.



« Un diplôme en droit est en soi une grande réalisation. Cela démontre que vous avez fait preuve de discipline et de persévérance. Même si vous voulez aller dans une autre direction, ce diplôme ne doit pas aller à la poubelle! »



« Pourquoi jeter un si beau diplôme ? Toutes les connaissances que vous avez acquises sur le système juridique font maintenant partie de vous, il n'est pas nécessaire de les renier. Il est toujours possible de changer de carrière (je suis passé d'avocat à peintre-auteur), mais il n'est pas nécessaire de piétiner son passé pour le faire ».



Charles Goelen détient un baccalauréat et une maîtrise en droit de l’Université de Montréal. Ce Barreau 2020 a été avocat au sein du cabinet Lex Start puis chez Atlas Legal, avant de vouloir faire un changement de carrière. Droit-inc l’a rencontré.



M. Goelen, avez-vous vraiment jeté votre diplôme en droit, ou bien, vous l’avez gardé?



Non non. Il est encore là, bien en vue sur mon mur. Je sais que j’ai dit que j’ai jeté mon diplôme à la poubelle, mais ce n’est pas le cas. C’était plutôt une métaphore pour dire que je mets le métier d’avocat de côté.



Toutes les connaissances que j’ai acquises dans mes études me seront utiles pour mes prochains projets. Je les utilise aussi pour aider les gens autour de moi. Cette publication n’était que pour attirer l’attention et je crois que ç'a marché. J’ai d’ailleurs fait une autre publication pour rectifier le tir.



Et qu’est-ce qui vous a incité à la base à vous inscrire en droit? J’ai lu dans votre publication que vous hésitiez entre une carrière d’ingénieur ou d’avocat?



À l’époque, j'avais 19 ans et à cet âge, il est toujours difficile de faire des choix qui peuvent influencer votre vie. Je me suis alors posé la question: « Quel est le métier qui aura un plus gros impact dans ma communauté? Ingénieur ou avocat? » Comme vous pouvez le deviner, c’est le métier d’avocat que j’ai choisi. Selon moi, cette carrière avait beaucoup plus de chance d’être marquante et visible dans la société.



Comment avez-vous trouvé vos études en droit? Est-ce que vous sentiez déjà que vous n’étiez pas à votre place?



Je vais être complètement honnête. J’ai eu beaucoup de difficultés avec mes résultats scolaires au début du baccalauréat. En première année, ma cote Z était de 2.001. Puis, plus les années ont avancé, plus je me suis amélioré. J’ai terminé mon baccalauréat avec une cote Z de 3.4.



Mais je dois l’avouer, je ne me sentais pas forcément à ma place dans mes études en droit. Je ne sais pas si c’est l’aspect compétitif ou l’ambiance générale dans les cours, mais oui, je ne me sentais définitivement pas à ma place.



Par contre, je savais que mes études en droit allaient me servir plus tard. Je ne le répéterai jamais assez, les études en droit profiteraient à tout le monde… même si on ne veut pas devenir avocat après!



Est-ce qu’il y a un moment particulier où vous vous êtes rendu compte que vous ne vouliez pas travailler en droit?



En ce moment, je suis encore inscrit au Barreau, je n’ai pas l’intention de me désinscrire, car j’ai travaillé très fort pour y arriver.



Je crois que je me suis rendu compte que je ne voulais pas devenir avocat lors de ma deuxième ou troisième année du baccalauréat en droit. À cette époque, j’explorais plusieurs autres projets en entrepreneuriat, ce qui m’a permis de découvrir d’autres possibilités de carrière qui me tentaient beaucoup plus que celle d’avocat.



Je ne suis pas une personne très littéraire et je n’aime pas la paperasse. Je préfère beaucoup plus tout travailler avec les données qu’on obtient dans certaines expériences scientifiques par exemple. C’est vraiment ça qui me pousse à changer de carrière.



Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui, comme vous, hésitent à abandonner leur carrière d’avocat ou même leurs études en droit?



Je ne sais pas si je peux prétendre avoir l’expérience pour pouvoir donner des conseils à ce niveau-là, mais j’ai envie de dire aux gens qui pensent à abandonner leur baccalauréat en droit de ne pas le faire. Ces études vous serviront réellement dans le futur.



Abandonner votre carrière d’avocat est une autre chose. Ça dépend de votre situation, mais si vous avez un objectif clair en tête et que vous savez que votre métier d’avocat ne vous y mènera pas, ça en vaut peut-être la peine.



Moi, par exemple, si j’avais choisi de poursuivre ma carrière d’avocat, j’aurais pu avoir beaucoup de succès, mais pas nécessairement celui que je recherche. Encore là, je ne sais pas si vous devriez m’écouter, car je commence tout juste mon changement de carrière!



Pensez-vous un jour redevenir avocat ou non?



Je vous dirais que pour l’instant, non, je n’ai pas de plan pour rouvrir mes services d’avocat. C’est sûr que je n’ai pas l’intention de me désinscrire du Barreau de si tôt, parce que c’est quand même quelque chose que j’ai eu du mal à atteindre… J'ai travaillé fort pour obtenir ce titre-là, donc je vais le chérir le plus longtemps possible. Toutefois, je ne ferme pas la porte à la possibilité de continuer à faire du conseil.



Quels sont vos plans pour le futur?



Depuis juillet, je travaille dans les coulisses d’un projet qui me tient à cœur. Je vais faire de la publicité en ligne pour des entreprises locales avec ma nouvelle entreprise appelée EVOLVD. Je sais que je risque de faire quelques erreurs, mais soyez patients, je vais faire de mon mieux. Tous les enseignements que j’ai reçus en droit ne seront pas perdus!